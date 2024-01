Mandaty Kamińskiego i Wąsika: SN podważył postanowienia marszałka Sejmu

SN podważył postanowienia marszałka Sejmu do stwierdzenia o wygaśnięciu mandatów. Kluczowe znaczenie, jak zauważa SN w uzasadnieniach, ma przy tym to, że kwestię karalności podejmuje się na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

– Zamiast tej prawem wymaganej informacji, marszałek Sejmu posłużył się w rozpoznawanej sprawie przekazanym mu przez ministra sprawiedliwości wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. W Krajowym Rejestrze Karnym 22 grudnia 2023 r. nie znajdowała się informacja o skazaniu b. szefów CBA.

Czytaj więcej Prawo karne Izba Pracy SN podjęła decyzję ws. mandatu Mariusza Kamińskiego W środę skład Izby Pracy Sądu Najwyższego nie uwzględnił odwołania Mariusza Kamińskiego od wygaszenia jego mandatu posła przez marszałka Sejmu. Jednocześnie stwierdzono, że orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej w tej sprawie nie ma mocy prawnej, ponieważ nie ma ona statusu sądu.

Z uzasadnienia Sądu Najwyższego płyną dwa wnioski

Sąd Najwyższy, jak zastrzegł, nie bada prawidłowości orzeczenia sądu karnego, od którego przysługuje odrębny środek zaskarżenia, w odrębnej procedurze – kasacja. Z uzasadnienia SN płyną dwa wnioski.

Po pierwsze – ustrojodawca może zawęzić zakres stosowania aktu łaski poprzez odpowiednią redakcję przepisów. Jeśli tego nie uczynił, to należy przyjąć, że jego zamiarem jest nieograniczanie tego prawa. Taki wniosek znajduje dodatkowe wsparcie w zdaniu drugim art. 139 Konstytucji RP, który dokonuje takiego zawężenia, wyłączając stosowanie łaski wobec skazanych przez Trybunał Stanu. Inaczej mówiąc, gdyby ustrojodawca zamierzał wprowadzić dodatkowe ograniczenia w tym zakresie, to – podobnie jak w II RP i w zdaniu drugim art. 139 Konstytucji RP – wyraziłby to w sposób jednoznaczny w przepisie konstytucji.

Po drugie – pomimo rozważania w Komisji Konstytucyjnej zmiany formuły przepisu ustanawiającego prerogatywę do wykonywania prawa łaski, ostatecznie utrzymano znaną formułę, uznając, że nowe rozwiązania mogą stać się źródłem dodatkowych problemów interpretacyjnych.