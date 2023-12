Zapowiedzi ewentualnego odebrania gwiazdom TVP S.A. wynagrodzeń, którą można wyinterpretować ze słów premiera Tuska, nie należy traktować jako figury retorycznej czy jakiegoś sformułowania pod opinię publiczną. Oczywiście muszę zaznaczyć, że nie znamy treści umów, jakie łączą czy łączyły TVP S.A. z osobami, co do których wysokości wynagrodzeń istnieją uzasadnione zastrzeżenia. Ale są podstawy do podawania w wątpliwość tak charakteru tych umów, formy prawnej, a przede wszystkim wysokości i ekwiwalentności świadczeń. Jest zapowiedź, której nie rekomendowałbym zignorować.

Reklama

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Likwidacja medialnych spółek może potrwać Decyzja ministra o likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP weszła w życie, ale sąd ją jeszcze oceni.

W TVP każda wydana złotówka musi mieć uzasadnienie

Patrząc z punktu widzenia formalnego nawet fakt, że jakieś wynagrodzenie zostało już wypłacone nie oznacza, że nie było ono nienależne czy bezpodstawne. To co z pewnością warto będzie sprawdzić w tych przypadkach (chociaż zastrzegam, że każdy winien być rozpatrywany indywidualnie) to takie kwestie jak: umocowanie osób zaciągających zobowiązania w imieniu TVP S.A. do takich kroków, zgodność zawartych umów z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi TVP S.A., w tym tak ze źródłami zakładowego prawa pracy, jak też wewnętrznymi procedurami, np. zakupowymi.

Musimy też pamiętać, że mówimy cały czas o wydatkowaniu środków publicznych, co oznacza, że każda wydana złotówka powinna mieć bardzo dobre uzasadnienie. A tutaj pewnie wielu będzie miało duże wątpliwości, na co zresztą wskazuje raport NIK. Kłania się słowo postrach w sektorze publicznym, czyli „dyscyplina finansów publicznych”. A jeśli dokonany audyt tych wszystkich kwestii, a jak wygląda z zapowiedzi medialnych niektórych polityków, możemy się takiego spodziewać, to wcale nie wykluczałbym możliwości skutecznego dochodzenia zwrotu nienależnie czy bezpodstawnie wypłaconych kwot. Oczywiście zastrzegam, nie znamy dzisiaj pełnego obrazu stanu faktycznego i prawnego, w tym w szczególności treści zawartych umów.