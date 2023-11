Zdaniem prof. Matczak "groźne i błędne prawniczo" są pomysły, by usunąć prezydenta Dudę ze stanowiska w drodze ogólnokrajowego referendum w sprawie skrócenia jego kadencji.

Wskazał, iż byłoby to jawne obejście prawa konstytucyjnego, motywowane populistycznie. - Stara, prawnicza paremia „lex specialis derogat legi generali”, która głosi, że przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym stosuje się także do tej sytuacji - zaznaczył prawnik. - Nie idźmy tą drogą - dodał.



Jednocześnie prof. Matczak zauważył, że do odwołania prezydenta z urzędu są co najmniej dwie procedury konstytucyjne, specjalnie do tego celu przewidziane. - Pierwsza z nich to wybory prezydenckie, które są zaplanowane na 2025 rok. Druga to postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu i złożenie go z urzędu - wyjaśnił.