W komunikacie poinformowano, że 18 października 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. "W związku z powyższym otworzył się 7-dniowy termin, w którym można wnieść do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu. Upływa on 25 października 2023 r." - dodano.



Jak wyjaśniono, protest musi być wniesiony na piśmie, bezpośrednio do Sądu Najwyższego lub nadany w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska), ewentualnie złożony właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Niedopuszczalne jest wniesienie protestu w formie innej niż pisemna, tj. przez faks, e-mail, ePUAP.

Protest wyborczy, aby mógł zostać rozpoznany, musi zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego protest z podaniem jego adresu i numeru PESEL;

oznaczenie obwodu głosowania, w którego spisie wyborców było umieszczone imię i nazwisko wnoszącego protest;

wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów w całości lub w określonym okręgu bądź też wyboru konkretnego posła lub senatora;