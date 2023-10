– Przez pierwsze dwa tygodnie to nie służby lecz internauci dokonywali ustaleń. A gdy presja była tak wielka, że Zbigniew Ziobro nie mógł już tych ustaleń ignorować, pierwsze co zrobił to zwołał konferencję prasową, na której de facto ogłosił pełną treść zarzut jaki miał dopiero być przedstawiony sprawcy wypadku i de facto przesądził jego winę. Jest więc czymś naturalnym, że sprawca chce uniknąć odpowiedzialności karnej. I stąd ucieczka, zatrzymanie w Dubaju i wniosek o ekstradycję. Bo prokuratura działa w trybie kampanijnym – ocenia.

Reklama

Czytaj więcej Prawo karne Tragiczny wypadek na A1. Eksperci: Sebastian M. jechał aż 315 km/h Eksperci zajmujący się rekonstrukcjami wypadków odtworzyli tragiczny wypadek na autostradzie A1, w którym spłonęła rodzina z dzieckiem. Ich rekonstrukcja wskazuje na winę Sebastiana M., który jechał BMW aż 315 km/h - donosi branżowy portal brd24.pl.

Drugim gościem programu Wojciecha Tumidalskiego był prof. Krzysztof Urbaniak z UAM, członek Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego. Uważa on, że połączenie wyborów z referendum i odnotowywanie na wspólnej liście wyborczej, że ktoś pobrał karty do głosowania w wyborach, a nie do referendum – grozi zasadzie tajności wyborów.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Brak udziału w referendum będzie odnotowany. SN oddalił skargę Trzeciej Drogi Sąd Najwyższy oddalił zarzut komitetu wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe naruszenia, czy raczej zagrożenia dla tajności głosowania w najbliższych wyborach i referendum przez odnotowywanie przypadków niepobrania karty referendalnej.

– Wyborca ma mieć pełen komfort podjęcia decyzji politycznej, jaką jest nie wzięcie udziału w referendum – podkreślił ekspert. Jego zdaniem Sąd Najwyższy – rozstrzygając protest komitetu Trzecia Droga – zrobił unik wobec odniesienia się do zasady tajności. Jak dodał, frekwencję w referendum liczy się na podstawie kart wrzucanych do urny, a nie od kart wydanych. – Ustawa referendalna jest starsza od kodeksu wyborczego i wiele norm z tych ustaw jest niekompatybilnych – dodał prof. Urbaniak.