– Minister spraw zagranicznych powinien zadbać o to, by Polacy mieszkający za granicą mogli skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do głosowania w wyborach – powiedział „Rzeczpospolitej” Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zauważa on jednak, że kodeks wyborczy, na podstawi którego jest wydawane rozporządzenie o zagranicznym głosowaniu, daje ministrowi na dużą swobodę w ustalaniu siedzib komisji wyborczych.

Tak rzeczywiście jest. Artykuł 14 kodeksu wyborczego przewiduje jedynie, że obwody głosowania można tworzyć, jeżeli na ich terenie przebywa co najmniej 15 wyborców oraz „jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu”. Liczbę takich obwodów w danym kraju można ustalać dowolnie. Zresztą w krajach, w których mieszka dużo Polaków, takich komisji utworzono kilkadziesiąt, np. w Wielkiej Brytanii aż 75, a w Niemczech 43.

– Stan wojny rzeczywiście mógłby być przeszkodą w organizowaniu wyborów, ale gdyby obowiązywał on w Polsce, a nie w innym kraju – komentuje Wojciech Hermeliński brak miejsc do głosowania w Ukrainie.

Dodaje, że o ile trudno byłoby sobie wyobrazić głosowanie w rejonach objętych działaniami zbrojnymi na południu i wschodzie tego kraju, o tyle np. w Kijowie i Lwowie życie toczy się w miarę spokojnie, a różne urzędy funkcjonują.

Tam są inne wyniki

W wyborach przed czterema laty za granicą poszło do urn 316,5 tys. osób spośród ok. 350 tys. uprawnionych do głosowania. Preferencje wyborcze były inne niż ogółu głosujących. Wśród nich wygrała wówczas Koalicja Obywatelska, która zdobyła 38,9 proc. głosów (27,4 proc. ogółu wyborców). Zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość zapewniło sobie rządzenie ogólnym wynikiem 43,59 proc., ale wśród wyborców z zagranicy uzyskało tylko 24,85 proc.