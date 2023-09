PiS składa obietnicę frankowiczom. Zmiany czekają też sędziów i innych prawników

W sobotę w Końskich odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego opublikowała też na swojej stronie 300-stronicowy program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków".

Jak wskazano, dokument składa się z 14 kluczowych obszarów. Jeden z nich dotyczy wymiaru sprawiedliwości i praw obywatelskich. Pierwsza zapowiedź dotyczy przeprowadzenia reformy Sądu Najwyższego, która ma "umocnić jego autorytet i usprawnić jego działanie".

Radykalne ograniczenie kognicji sądów

"Stanie się on elitarnym sądem prawa. Sąd Najwyższy skupi się na sprawach szczególnej wagi oraz skargach nadzwyczajnych, gdy dojdzie do rażąco niesprawiedliwych prawomocnych wyroków sądowych. Z wyjątkiem zatrudnienia na uczelni wyższej sędziowie Sądu Najwyższego nie będą mogli podejmować innej pracy. Pozwoli im to na pełne oddanie sprawom istotnym dla państwa i obywateli" - czytamy w programie PiS.

Partia rządząca obiecuje również radykalne ograniczenie kognicji sądów, czyli zakresu spraw, które do nich trafiają. "Dziś do sądów wpływa rocznie 15 mln spraw. Duża część z nich to sprawy rejestrowe, związane z wpisami do ksiąg wieczystych, i nakazowe, czyli roszczenia z niezapłaconych faktur. To sprawia, że sądy są nazbyt obciążone prostymi, administracyjno-urzędowymi czynnościami" - wskazano w programie.