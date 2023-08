Wówczas, oczywiście zakładam, że wrzuci ją do urny będzie potraktowany jako osoba biorąca udział w referendum, z tym że jego głos będzie nieważny.

A co grozi obywatelowi, który w obecności komisji odbierze kartę do udziału w referendum a następnie przedrze ją na pół na oczach komisji?

Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądów przyjmuje się, że karta wyborcza jest dokumentem, który podlega szczególnej ochronie. Zniszczenie dokumentu wyborczego jest zagrożone w kodeksie karnym (art.248 Kodeksu karnego) karą do trzech lat więzienia. Podobne sankcje grożą osobom, które przerobiły kartę wyborczą lub ją sfałszowały. Z drugiej strony obywatel od momentu otrzymania karty wyborczej do momentu wrzucenia jej do urny jest jej dysponentem. Prawo wyborcze przewiduje też, że na ważność głosu nie mają wpływu różne dopiski na kartach wyborczych, a takie także niecenzuralne się zdarzają chyba, że głos był nieważny bo obywatel nie wypowiedział się odnośnie kandydatów. Wówczas liczy się do frekwencji ale jego głos jest nieważny. Przy każdych wyborach trafiały nam się w urnach podrabiane karty wyborcze. One nie mają żadnego wpływu na liczbę uprawnionych osób, które wzięły udział w głosowaniu. Liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, ustala się w oparciu o liczbę kart wyjętych z urny ale ważnych kart urzędowych opatrzonych pieczęcią komisji. Obojętnie czy na nich są głosy ważne czy nie. Ludzie czasami mylą, że jak karta ważna to i głos ważny. Są to dwa różne pojęcia. Na ważnej karcie do głosowania może być głos ważny lub nieważny.

Czy sytuacja byłaby bardziej przejrzysta gdyby w każdym z tych przedsięwzięć, czyli i w wyborach i w referendum obowiązywały dwa spisy wyborców?

Ale to by niczego nie zmieniło. W przypadku osoby, która nie chce wziąć udziału w referendum, a decyduje się zagłosować w wyborach do parlamentu w jednym ze spisów adnotacja o odmowie przyjęcia karty i tak by się znalazła. Zawsze może dojść do porównania list w jakich wyborach przysłowiowy Kowalski brał udział. Proszę jednak pamiętać, że dokumenty wyborcze są dostępne tylko dla określonych podmiotów. Np. tylko w trybie protestów wyborczych sądy mogą to sprawdzać, policja kiedy prowadzi dochodzenia z przestępstwami wyborczymi. Listy nie są dokumentami do których każdy ma dostęp, w dodatku mamy jeszcze ochronę danych osobowych.