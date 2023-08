Kandydatem na senatora może zostać obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 30 lat i posiada czynne prawo wyborcze. Kandydować można tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy.

Kandydata na senatora może zgłosić komitet, który na podstawie wcześniejszego zgłoszenia otrzymał postanowienie PKW o jego utworzeniu. W przypadku partii politycznej po wcześniejszym zawiadomieniu PKW o zamiarze zgłaszania kandydatów na senatorów. Kandydatów na senatorów zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40. dniu przed dniem wyborów. Komitet wyborczy może zgłosić w jednym okręgu wyborczym tylu kandydatów, ilu senatorów wybieranych jest w danym okręgu wyborczym (np. jeśli w okręgu wybiera się trzech senatorów, to tylu kandydatów może zgłosić).

Zgłoszenie każdego kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkujących w tym okręgu wyborczym, w którym będzie zgłaszany kandydat, czyli wyborców wpisanych do rejestru wyborców.

GŁOSOWANIE

Odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, w godzinach 7–21. Informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronach internetowych urzędów gmin i dzielnic, a także wywieszane w miejscach łatwo dostępnych dla wyborców (tablice, słupy ogłoszeniowe, siedziby urzędów).

Idąc na głosowanie, trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację funkcjonariusza publicznego. Wyborca okazuje taki dokument obwodowej komisji wyborczej i na tej podstawie otrzymuje karty do głosowania (do Sejmu i do Senatu), potwierdzając ich odbiór własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

Karta do głosowania nie może być uszkodzona (np. naddarta) i musi być opatrzona dwiema pieczęciami – okręgowej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej. Na karcie do głosowania oprócz nazwisk kandydatów znajduje się informacja o sposobie głosowania. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata na posła, ale tylko z jednej listy, i tylko na jednego senatora. Następnie wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny, która jest przezroczysta, w taki sposób, aby strona zadrukowana nie była widoczna dla innych osób.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Przysługuje wyborcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, w której mieszka wyborca udzielający pełnomocnictwa. Można być pełnomocnikiem dwóch osób, pod warunkiem że jedną z nich jest członek rodziny.

Pełnomocnikiem nie może być kandydat w wyborach, członek obwodowej komisji wyborczej ani mąż zaufania.

Sporządzenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Aby otrzymać dokument pełnomocnictwa, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w którym jest się wpisanym do rejestru wyborów.

Wniosek taki można wysłać pocztą. Do wniosku trzeba dołączyć: pisemną zgodę osoby, która będzie pełnomocnikiem, że przyjmuje pełnomocnictwo, oraz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli wyborca najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, do wniosku załącza się tylko pisemną zgodę przyjmującego pełnomocnictwo. Sporządzony akt pełnomocnictwa można odebrać w urzędzie gminy lub może zostać przesłany pocztą do wyborcy.

Udzielone pełnomocnictwo może zostać cofnięte najpóźniej na dwa dni przed wyborami.

Zabronione jest udzielanie pełnomocnictwa w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Pełnomocnik nie może pobierać żadnych opłat od osoby udzielającej pełnomocnictwa za głosowanie w jej imieniu.

Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się wyłącznie w kraju, z wyłączeniem obwodów odrębnych.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Przysługuje wyborcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wyborcom, którzy podlegają obowiązkowej kwarantannie oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Głosowanie korespondencyjne odbywa się wyłącznie na terenie kraju, z wyłączeniem obwodów odrębnych. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa się do komisarza wyborczego (osobiście, telefonicznie lub e-mailem. Do wniosku – zawierającego imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL – dołącza się oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, oraz, jeśli wyborca nie kończy w dniu głosowania 60 lat, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, a także nakładkę na karty do głosowania w alfabecie Braille'a. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, komisarz wyborczy wezwie wyborcę do uzupełnienia wniosku.

Nie później niż sześć dni przed dniem wyborów wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pakiet wyborczy składający się z: zaadresowanej koperty zwrotnej, kart do głosowania (do Sejmu i do Senatu), koperty na karty do głosowania, instrukcji głosowania, nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille'a (jeśli o nią wnioskował) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Pakiet wyborczy może być doręczony do rąk własnych wyborcy. Jeśli doręczyciel nie zastanie wyborcy w domu, zostawi zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia.

Drugi termin doręczenia nie może być dłuższy niż jeden dzień.

