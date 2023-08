Sejm przyjął wniosek rządu o przeprowadzenie referendum 15 października

Magdalena Biejat z Lewicy przypomniała zaś, że referendum generalnie służy dyskusji o sprawach kluczowych. - W referendum zatwierdzaliśmy polską Konstytucję, głosowaliśmy, żeby Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To były święta demokracji; to, co dzisiaj proponujecie to nie jest żadne referendum, tylko polityczna hucpa służącą do politycznych przepychanek – mówiła. Jej zdaniem zaproponowane pytania to bardziej „kiepski sondaż przygotowany przez podrzędną pracownię niż prawdziwe pytania referendalne”.

Rząd chce, żeby referendum odbyło się 15 października, czyli wtedy, kiedy Polki i Polacy wybiorą przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Umożliwia to znowelizowana właśnie ustawa o referendum ogólnokrajowym.

Etap legislacyjny: skierowano do komisji