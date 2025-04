Stowarzyszenie prokuratorów „Ad Vocem”, do którego należą prokuratorzy kojarzeni z PiS i Zbigniewem Ziobrą, opublikowało na portalu X wpis prokurator Elżbiety Pieniążek, która przyjaźniła się z prokurator Fiedorowicz. Elżbieta Pieniążek napisała m.in.: "(..) radziłaś sobie z mordercami, gwałcicielami, rozbójnikami, a nie poradziłaś z koleżankami i kolegami...którzy pod płaszczykiem ”przywracania godności„, zdeptali Cię, wbili w ziemię... (...)”



Elżbieta Pieniążek kierowała Prokuraturą Regionalną w Białymstoku przez blisko 8 lat, od 2016 r. do stycznia 2024 r. Na to stanowisko powołał ją ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wcześniej pracowała w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Prokurator Elżbieta Pieniążek publicznie oskarżyła kolegów

Przeprowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego ad hoc Ministra Sprawiedliwości postępowanie wykazało, że na profilu @StAdVocem na portalu społecznościowym X zamieszczono na prośbę prokuratora Elżbiety Pieniążek jej oświadczenie dotyczące śmierci prokurator Ewy Fiedorowicz, w którym sformułowała oskarżenie wobec prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, że ich zachowanie przyczyniło się do tego zdarzenia.

„Analiza zgromadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc materiałów nie wykazała, aby w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowych zachowań wobec prokuratora Ewy Fiedorowicz po jej powrocie do tej jednostki organizacyjnej prokuratury w dniu 6 maja 2024 r., w związku z odwołaniem z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku” - informuje prok. Anna Adamiak.

W tej sytuacji rzecznik dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości uznał, że prokurator Elżbieta Pieniążek uchybiła godności urzędu prokuratora, czyli popełniła delikt dyscyplinarny z art. 137 § 1 pkt 5 ustawy – Prawo o prokuraturze.

Prokurator ma być rozważny i ostrożny w mediach społecznościowych

Zgodnie z art. 96 § 1 i 2 ustawy – Prawo o prokuraturze, prokurator jest zobowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim, powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.