Asystenci prokuratorów domagają się podwyżek. Dolna granica to 7,5 tys. zł

„Młodzi prawnicy coraz rzadziej decydują się na pracę w prokuraturze”

Zwracają również uwagę, że obecnie wynagrodzenia w sektorze prywatnym znacząco przewyższają płace oferowane asystentom prokuratora. Jako przykład podano, iż młodsi prawnicy w dużych korporacjach otrzymują miesięcznie 12 000 – 18 000 zł. Tymczasem wynagrodzenie asystenta prokuratora często nie przekracza 5000 zł brutto, co w praktyce oznacza „degradację finansową wysoko wykwalifikowanych prawników". Jak przy tym dodano, „brak podwyżek sprawia, że młodzi prawnicy coraz rzadziej decydują się na pracę w prokuraturze, co doprowadzi do luki pokoleniowej i osłabienia kadrowego".

Autorzy apelu postulują natychmiastowe podjęcie działań legislacyjnych mających na celu ustanowienie wynagrodzeń asystentów prokuratora na poziomie tożsamym z wynagrodzeniami asystentów sędziów, w tym ustalenie dolnej granicy wynagrodzenia na poziomie 7500 zł brutto (wynagrodzenia starszych asystentów na poziomie 9000 zł brutto).