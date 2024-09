W opinii Adama Bodnara premier miał prawo podjąć decyzję o wycofaniu kontrasygnaty po tym, jak dwóch sędziów Izby Cywilnej SN zaskarżyło decyzję o kontrasygnacie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- Jeżeli jest składana skarga, to organ, który wydał zaskarżaną decyzję ma prawo, w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, bodajże art. 54 [Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – red. ], dokonać takiej swoistej autokorekty własnej decyzji – tłumaczył Bodnar w poniedziałkowej „kropce nad i” w TVN24.

Dodał, że Tusk mógł to zrobić do czasu, gdy decyzja o kontrasygnacie się zmaterializuje tj. do momentu uruchomienia procesu wyboru prezesa Izby Cywilnej SN. Dlatego zrobił to dopiero po wniesieniu do WSA skargi na kontrasygnatę przez dwóch sędziów SN.

Rosati o wycofaniu kontrasygnaty Tuska: karkołomna koncepcja

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati prezentuje w tej sprawie takie samo stanowisko jak prof. Andrzej Zoll, który powiedział, że uchylenie kontrasygnaty nie znajduje oparcia w konstytucji.