SN zdecydował: prok. Mróz zachowa immunitet. W tle sprawa prok. Wrzosek i Pegasus

Prok. Mróz nie straci immunitetu, prokuratura ustępuje

W konsekwencji do SN trafił wniosek o uchylenie immunitetów dwóm prokuratorkom. W kwietniu ub.r. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN odmówiła wydania takiej decyzji wobec prok. Mróz. Prokuratura złożyła jednak zażalenie na tę decyzję. W drugiej instancji SN zawiesił jednak postępowanie. Nie udało się bowiem zebrać składu, który mógłby rozstrzygnąć tę sprawę. W międzyczasie szczecińska prokuratura, która chciała ścigać Mróz wycofała jednak zażalenie. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, w odpowiedzi na ten ruch prokuratury SN odwiesił postępowanie i pozostawił bez rozpoznania wcześniejsze zażalenie szczecińskiej prokuratury. Tym samym prok. Mróz zachowała immunitet i sprawa została ostatecznie zakończona.

Inaczej potoczyła się sprawa prok. Wrzosek. Postępowanie prowadzone jest przez SN nadal w pierwszej instancji. Dotychczas śledczy nie wycofali wniosku o uchylenie Wrzosek immunitetu. Nastąpiła jednak istotna zmiana w postępowaniu. Tej sprawy nie prowadzi już szczecińska prokuratura. Została ona bowiem w ostatnim czasie przekazana do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która zapoznaje się teraz z obszernym aktami sprawy.

Prok. Wrzosek komentując w rozmowie z „Rz” decyzję SN podkreśliła, że stawiane jej zarzuty sprowadzają się do nakłaniania prok. Mróz do popełnienia przestępstwa. - Jeżeli prok. Mróz nie popełniła żadnego przestępstwa to trudno było mi ją nakłaniać do popełnienia przestępstwa, którego ona nie popełniła – mówi Wrzosek.

Jej obrońca prok. Onyszczuk pozytywnie odnosi się do decyzji o przekazaniu sprawy łódzkiej prokuraturze. - Jest nowy pan prokurator i mamy nadzieję, że dokona obiektywnej, bezstronnej oceny. Jest to doświadczony prokurator z wieloletnim stażem. To przekonuje nas, że mamy szansę na inną ocenę. Nie mieliśmy zaufania do prokuratorów ze Szczecina, którzy kierowali ten wniosek i ograniczali nam dostęp do materiałów – stwierdza.

Szansa na wyrok w sprawie prok. Wrzosek

Rozstrzygnięcie w sprawie prok. Wrzosek może zapaść już w kwietniu. Do 23 kwietna bowiem Sąd Najwyższy odroczył we wtorek posiedzenie, dając tym samym czas łódzkiej prokuraturze na zapoznanie z aktami sprawy i przygotowanie stanowiska. – Mam nadzieję, że to już będzie finał – mówi Wrzosek.