Włodzimierz Czarzasty odniósł się do doniesień o tym, że służby kontrolowane przez Mariusza Kamińskiego jako szefa MSWiA inwigilowały m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. - Nie mam wiedzy na ten temat, a jestem pewien, że pokusa wygrała. Myślę, że największą patologią patologicznej władzy jest podsłuchiwanie własnych kumpli. Ludzie pękną w momencie, kiedy zobaczą, co ich kumple z nimi robili. To jest niemoralna władza, a nienormalna władza robi niemoralne rzeczy - powiedział wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Onetem.