Zastępca Prokuratora Generalnego blokuje dostęp do budynku Prokuratury Krajowej

Zawiadomienie ma związek z „próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego i próbą zastąpienia go przez prokuratora Jacka Bilewicza” - przekazał Ostrowski.

Czytaj więcej Prawnicy Zastępcy Bodnara donoszą na niego do prokuratury. Wzywają do buntu Wspólnie z pozostałymi zastępcami Prokuratora Generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara i Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby - poinformował na platformie X zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski.

Premier Tusk spotka się z prezydentem Dudą

Premier Donald Tusk udzielił w piątkowy wieczór rozmawiał z dziennikarzami trzech telewizji. Poruszono m.in. temat działań Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wobec Prokuratury Krajowej, czyli usunięcia Dariusza Barskiego z funkcji szefa tego organu. Barski nie uznaje tej decyzji.

Tusk zapewnił, że ma pełne zaufanie do obecnego Ministra Sprawiedliwości i podejmowanych przez niego decyzji, przy czym on nie sam nie będzie wykorzystywał swojej pozycji do wpływania na działalność prokuratorów oraz Prokuratora Generalnego.

- Chcę, żebyśmy uznali, że jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal Prokuratorem Krajowym, mimo decyzji Prokuratora Generalnego, to to nie jest tak, że on nadal jest. Nie, on nie jest - mówi o całej sytuacji Donald Tusk. - Ja wolałbym poszukać z panem prezydentem tej przestrzeni wspólnej, ale też nie będę zapominał, że to pan prezydent jest sprawcą tego zamieszania konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego. Rok 2015, 2016, 2017 to są decyzje wspólne pana Kaczyńskiego i pana prezydenta Dudy - dodał szef rządu.

W poniedziałek ma dojść do spotkania Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą, na którym zostanie