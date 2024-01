Niekarana nienawiść Grzegorza Brauna. „Będziesz pan wisiał” to nie groźba

Słowa „Będziesz pan wisiał”, jakie wypowiedział poseł Konfederacji do ministra, to zdaniem sądu „element krytyki” i „wypowiedź niekulturalna” – Grzegorz Braun wybronił się z kłopotów karnych, które mogłyby mu zamknąć drogę do polityki.