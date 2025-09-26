– Ale tak jak powiedziałem, nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej – podkreślił premier. – Będziemy jeszcze bardzo precyzyjnie analizować, gdzie te wydatki można zracjonalizować, gdzie te pieniądze są marnowane, gdzie nie służą bezpośrednio zdrowiu pacjentów.

Składka zdrowotna. Deficyt w NFZ i zawetowana obniżka składki dla przedsiębiorców

Jak wynika z raportu Think Tanku SGH dla Ochrony Zdrowia, o którym pisaliśmy na łamach rp.pl, luka w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2025-2027 wynieść może łącznie ok. 111,4 mld zł.

– Luka finansowa się pogłębia. Z roku na rok rozwarstwienie między wpływami i wydatkami jest coraz większe. Problem będzie narastał – stwierdziła prezentująca raport dr hab. prof. SGH Monika Raulinajtys-Grzybek.

Autorzy raportu proponują podnoszenie składki zdrowotnej dla wszystkich opłacających (tj. zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, emerytów i rencistów) o 0,25 pkt proc. rocznie przez cztery lata, do wysokości 10 proc., co zapewniłoby NFZ dodatkowe 36,6 mld zł i zapełniło lukę w ok. 1/3. Zaznaczają jednak, że samo podniesienie składki nie wystarczy – konieczna jest jednoczesna poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.

Tymczasem rząd jeszcze niedawno planował obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – zmianę tę zawetował prezydent Andrzej Duda.