Sejm uchwalił: samozatrudnienie będzie wliczane do stażu pracy

Okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia będą wliczały się do stażu pracy - uchwalił w piątek Sejm.

Publikacja: 13.09.2025 10:32

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Za nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzającą nowe, korzystne zasady liczenia stażu zagłosowało 428 posłów, przeciw było trzech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeszła poprawka zgłoszona przez klub Lewicy, zgodnie z którą do okresu zatrudnienia wliczać się będzie  okres sprawowania przez osobę współpracującą osobistej opieki nad dzieckiem. Ma to wyrównać zasady ustalania stażu pracy nie tylko dla pracowników i przedsiębiorców, ale również osób współpracujących. Odrzucone zostały cztery poprawki klubu PiS dotyczące wliczania do stażu  wykonywania działalności duchownej, pracy nakładczej oraz pozostawania członkiem rady nadzorczej lub wspólnikiem w spółce handlowej.  

Co daje dłuższy staż pracy

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia. Od jego długości zależą ważne uprawnienia pracownicze takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość dodatku stażowego, prawo do nagrody jubileuszowej, dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę, wyższa odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę,  a także – w przypadku osób poszukujących pracy - dostęp do większej liczby ofert pracy, w których wymagany jest konkretny staż pracy.

Obecnie do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu, przyczynę ustania stosunku pracy, a także wielkość etatu. Zgodnie z obecnymi przepisami do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że osoba pracująca przez kilka czy kilkanaście lat wyłącznie na umowie zlecenie, ma w świetle prawa niższy staż pracy, niż osoba zatrudniona na etacie np. od roku.

Staż pracy: co dokładnie uwzględni pracodawca

Zgodnie z nowelizacją do okresu zatrudnienia wliczane będą okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, a także okresy: 

  • wykonywania umowy zlecenia lub o świadczenie usług, 
  • wykonywania umowy agencyjnej, 
  • pozostawania osobą współpracującą z ww. osobami, 
  • pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych
  • okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Wymienione okresy co do zasady będą potwierdzane zaświadczeniami wydanymi przez ZUS. Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą będą z kolei potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych, co oznacza, że ciężar udowodnienia okresu zatrudnienia będzie spoczywał na pracowniku.

Czytaj więcej

Czy umowa o dzieło liczy się do okresu zatrudnienia? Powinna
Praca, Emerytury i renty
Czy umowa o dzieło liczy się do okresu zatrudnienia? Powinna

Okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane do stażu pracy. Warunkiem będzie ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Wejdzie w życie (jeśli podpisze ją prezydent) w dwóch terminach: 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego oraz pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy – dla sektora prywatnego.

