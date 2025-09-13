Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w stażu pracy wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy?

Dlaczego okres prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i umowy zlecenia będzie miał znaczenie dla stażu pracy?

Co dokładnie zmienia nowelizacja dla osób współpracujących i ich stażu pracy?

Jakie korzyści przynosi dłuższy staż pracy dla pracowników?

Jakie są zasady potwierdzania okresów zatrudnienia po nowelizacji?

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie i jakie są wymagania dotyczące dokumentacji?

Za nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzającą nowe, korzystne zasady liczenia stażu zagłosowało 428 posłów, przeciw było trzech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeszła poprawka zgłoszona przez klub Lewicy, zgodnie z którą do okresu zatrudnienia wliczać się będzie okres sprawowania przez osobę współpracującą osobistej opieki nad dzieckiem. Ma to wyrównać zasady ustalania stażu pracy nie tylko dla pracowników i przedsiębiorców, ale również osób współpracujących. Odrzucone zostały cztery poprawki klubu PiS dotyczące wliczania do stażu wykonywania działalności duchownej, pracy nakładczej oraz pozostawania członkiem rady nadzorczej lub wspólnikiem w spółce handlowej.

Co daje dłuższy staż pracy

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia. Od jego długości zależą ważne uprawnienia pracownicze takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość dodatku stażowego, prawo do nagrody jubileuszowej, dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę, wyższa odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę, a także – w przypadku osób poszukujących pracy - dostęp do większej liczby ofert pracy, w których wymagany jest konkretny staż pracy.

Obecnie do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu, przyczynę ustania stosunku pracy, a także wielkość etatu. Zgodnie z obecnymi przepisami do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że osoba pracująca przez kilka czy kilkanaście lat wyłącznie na umowie zlecenie, ma w świetle prawa niższy staż pracy, niż osoba zatrudniona na etacie np. od roku.