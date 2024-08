Czy umowa o dzieło liczy się do okresu zatrudnienia? Powinna

Praca na umowę o dzieło powinna zaliczać się do okresu zatrudnienia

Do zmian pozytywnie podchodzą związkowcy. Forum Związków Zawodowych uważa, że dzięki nim uprawnienia pracownicze, ale też dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego będą takie same, niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszego zatrudnienia. Jak wskazuje FZZ, jest to szczególnie ważne wobec rozpowszechnienia w Polsce pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej czy na zasadach B2B.

Związkowcy chcą jednak, aby projektodawcy poszli o krok dalej. Jak czytamy w stanowisku FZZ, w projekcie brakuje regulacji, które zaliczałyby do stażu okresy stałej współpracy na podstawie umów o dzieło, co jest powszechne np. w zawodach artystycznych.

Czy wliczenie okresu pracy na umowę o dzieło do okresu zatrudnienia to na pewno dobry pomysł? Wątpliwości

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, ma jednak wątpliwości odnośnie do takiego rozwiązania.

– Przede wszystkim trudno byłoby takie okresy zliczać. Z oskładkowanymi umowami zlecenia jest łatwiej – mówi.

I podkreśla, że w przypadku artystów konieczne są z kolei kompleksowe zmiany obejmujące także ich zabezpieczenie społeczne. – Poprzedni rząd przygotował nawet takie propozycje, ale ostatecznie ich nie zrealizował. Może obecnym rządzącym się uda. Warto byłoby uregulować ten obszar – ocenia.

Z kolei Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan uważa, że już pierwotna propozycja to złe rozwiązanie. I jest krytyczny wobec jej rozszerzania.