Emerytury i renty w nowej, zwaloryzowanej kwocie trafiły do osób uprawnionych już w marcu. Z kolei trzynasta emerytura w większości wypłacana jest wraz z kwietniowym świadczeniem. Również w kwietniu do osób uprawnionych trafiają formalne decyzje dotyczące zarówno waloryzacji, jak i „trzynastki”. Jakie informacje są w nich zawarte?

Reklama

Decyzje ws. waloryzacji rent i emerytur 2025

W tym roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to 5,5 proc. O tyle wzrosła wysokość poszczególnych świadczeń. W decyzjach, które ZUS przesyła osobom uprawnionym, powinny znaleźć się bardziej szczegółowe wyliczenia. Emeryci i renciści mogą dowiedzieć się z nich, o ile dokładnie wzrosło ich świadczenie oraz poznać kwoty brutto i netto. Jeżeli coś się nie zgadza, decyzja z ZUS-u stanowi podstawę do złożenia odwołania. Jest na to 30 dni od dnia otrzymania pisma.

Decyzja ws. 13. emerytury 2025

Drugim pismem, które powinno się znaleźć w przesyłce z ZUS-u lub KRUS-u, jest decyzja o przyznaniu trzynastej emerytury. Jej wysokość w tym roku to 1878,91 zł brutto. W dokumencie, oprócz tej kwoty, znajdują się informacje o wysokości potrąceń. Przypomnijmy, od „trzynastki” potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Od decyzji ws. przyznania „trzynastki” również można się odwołać – osoba uprawniona ma na to 30 dni od momentu otrzymania pisma.

Osoby pobierające rentę lub wcześniejszą emeryturę powinny zwrócić uwagę na dopisek, który znajduje się w decyzji. Jest to informacja przypominająca, że jeżeli okaże się, że dany emeryt lub rencista na dzień 31 marca br. nie miał prawa do wypłaty świadczenia, które było podstawą do przyznania „trzynastki”, wówczas „trzynastka” – jako nienależnie pobrana – będzie podlegała zwrotowi.