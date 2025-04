Nadchodzą zmiany w programie „Aktywny rodzic". Skorzysta z niego więcej osób

50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie, na który jest ustalone prawo do świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”; 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie, na który jest ustalone prawo do świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Posłowie wskazują, że takie warunki prowadzą do sytuacji, że jeżeli oboje małżonków lub osób wspólnie wychowujących dzieci podlega preferencyjnym ubezpieczeniom społecznym, od których nie są odprowadzane składki (art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców) lub odprowadzane są składki w stawkach liczonych od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to suma tych podstaw jest niższa niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia, co wyłącza prawo do uzyskania świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”. Autorzy nowelizacji podkreślają, że "takie wyłączenie jest niesprawiedliwe dla osób w pełni aktywnych zawodowo, okresowo tylko korzystających z preferencyjnych zasad oskładkowania".

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, iż podobny problem występuje w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowujących dzieci. W tym przypadku warunkiem uzyskania świadczenia jest podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od postawy, której wysokość wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od tytułu oskładkowania. Oznacza to, iż osoby samotnie wychowujące dziecko zwolnione ze składek ZUS lub płacące składki od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia również nie mogą uzyskać świadczenia.

Aby zlikwidować te wyłączenia posłowie proponują wprowadzenie zasady, że preferencyjne oskładkowanie jest równoznaczne z opłacaniem składek od podstawy 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.