Pracownik może udowodnić niezdolność do pracy w inny sposób

Podobnie na sprawę spojrzał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, oddalając apelację ZUS-u. Ocenił on, że mimo literalnych zapisów ustawy zasiłkowej, w niektórych okolicznościach zasiłek chory może dostać nawet, jeśli nie otrzymał wcześniej stosownego druku.

W postępowaniu przed sądem nie ma bowiem ograniczeń w kwestii dostarczanych dowodów, a zaświadczenie lekarskie to jedynie jeden z tych potwierdzających niezdolność do pracy. Dlatego w praktyce nie jest jedynym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego. Wnioskujący może więc udowodnić swoją niezdolność do pracy w sposób inny, ale przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego.

Wypadek przy pracy za granicą: nie musimy znać języka i zawiłości prawnych

Sąd odwoławczy również zauważył, że poszkodowana doznała urazu za granicą – w kraju, w którym dokumentacja medyczna prowadzona jest nieco inaczej niż w Polsce. Zaś ona sama miała prawo nie znać wszystkich zawiłości tamtejszego systemu, jego regulacji prawnych czy języka urzędowego. Nie może więc zostać „ukarana” za to, że nie udało jej się zgromadzić dokumentów wymaganych później w Polsce.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: VI Ua 37/24