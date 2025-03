Krótsze zatrudnienie na czas określony nauczyciela początkującego, umożliwienie nauczycielom uprawnionym do wcześniejszej emerytury skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia i rozszerzenie grupy uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego – to tylko niektóre zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela oraz innych ustaw. Trafił do konsultacji społecznych.

Nauczyciel początkujący szybciej dostanie umowę na stałe

Kluczową propozycją jest skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela, który posiada kwalifikacje, ale nie uzyskał jeszcze stopnia awansu zawodowego. Umowa o pracę na czas określony będzie zawierana już nie na dwa lata szkolne, lecz tylko na jeden. Zdaniem resortu edukacji ma to zachęcić młodych absolwentów do pracy w zawodzie i przyspieszyć proces ich zawodowej stabilizacji.

Projekt przewiduje też przepisy, które mają wyeliminować przypadki przydzielania nauczycielom doraźnych zastępstw w czasie, gdy powinni prowadzić swoje regularne zajęcia zgodnie z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli bibliotekarzy oraz specjalistów – pedagogów, psychologów i logopedów. Zastępstwa te zakłócają ich codzienne obowiązki.

Nowe zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe już we wrześniu

W ustawie zostaną też uregulowane przypadki, w których nauczyciel zachowa wynagrodzenie za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Obecnie praktyka jest bardzo różna i wymaga ujednolicenia. Niejasne przepisy powodują bowiem liczne spory sądowe. Problem dotyczy np. zaplanowanych nadgodzin, których nauczyciel nie wypracuje, bo będzie zajmował się inną klasą na wycieczce. Niektóre szkoły wypłacają wynagrodzenie za niezrealizowane godzinny ponadwymiarowe, inne nie, a są również takie, które płacą w określonych przypadkach. Po zmianach wynagrodzenie będzie przysługiwało, gdy nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć zrealizował w tym samym dniu przydzielone przez dyrektora szkoły inne zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać z początkiem września.