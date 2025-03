Rafał Brzoska za ograniczeniem 800+. „Ja go nie pobieram, bo jestem patriotą"

W radiu RMF FM Rafał Brzoska był pytany o program kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który zakłada m.in. zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

Reklama

Przedsiębiorca przypomniał, że „mieliśmy i mamy nadal obowiązujące programy, które miały zmienić demografię”, jednak w jego ocenie one nie działają. - Jeżeli 800+ jest elementem, który pozwala wyrównać szanse społeczne, powinien być ograniczony tam, gdzie niepotrzebne jest ich wyrównywanie - stwierdził Brzoska. - Ja nie pobieram 800+ na żadne z moich dzieci, bo jestem patriotą, uważam, że nie należy mi się - dodał.

Jednocześnie Brzoska wskazał, że „wszyscy, którzy chcą pracować, mieć dzieci i nie stać ich na to, żeby np. edukować dzieci na odpowiednim poziomie, powinni mieć wsparcie państwa". - Wsparcie państwa powinno być wyłączane tam, gdzie dochody są niewystarczająco duże, by każdy mógł sam zadbać o to, by jego dzieci mogły być wykształcone – powiedział twórca InPostu.

W jego opinii kluczowe w programach socjalnych jest „kryterium dochodowe”.