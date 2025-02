Dorabiać bez ograniczeń nie mogą natomiast osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, np. pracujące niegdyś w szczególnych warunkach (czyli np. pobierający pomostówki). Podobne zasady dotyczą rencistów.

Limity renty wdowiej. Ile wyniosą od marca 2025 r.?

Od 1 marca zmienią się też limity dotyczące renty wdowiej. Nowe kwoty są związane z waloryzacją rent i emerytur. Przypomnijmy, że renta wdowia to rozwiązanie mające zrekompensować samotnym seniorom stratę małżonka (oczywiście w aspekcie finansowym). Do tej pory mogli liczyć jedynie na 85 proc. świadczenia po zmarłym lub pozostać przy swoim.

Zmieniło się to od tego roku. Nowe świadczenie przysługuje osobom, które po śmierci męża lub żony są uprawnione do renty rodzinnej oraz do świadczenia podstawowego, np. emerytury. Ubezpieczeni mogą zdecydować, z której opcji chcą skorzystać. W pierwszym wariancie osoba uprawniona może pobierać rentę rodzinną oraz 15 proc. kwoty świadczenia podstawowego, a w drugim świadczenie podstawowe oraz 15 proc. renty rodzinnej. Prawo do skorzystania z powyższych wariantów ma osoba, która osiągnęła wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni), pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu/żonie nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Przepisy te zakładają jednak limity. Tak wyliczona renta wdowia (w jednym z powyższych wariantów) nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł, a trzykrotność tej kwoty to 5342,88 zł. Od 1 marca wysokość ta wzrośnie. Waloryzacja podniesie minimalną emeryturę do 1878,91 zł. Tym samym limit renty wdowiej wzrośnie do 5636,73 zł i w takiej wysokości będzie obowiązywać do 28 lutego 2026 r.