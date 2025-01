Wątpliwości ws. renty wdowiej. ZUS i KRUS odpowiadają

4. Kiedy i gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią?

Renta wdowia będzie wypłacana nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. Ale wniosek można złożyć już teraz. Aby otrzymać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r., złóż wniosek najpóźniej do 31 lipca 2025 r. Jeśli wcześniej nie ubiegałaś/ubiegałeś się o rentę rodzinną lub o własne świadczenie i otrzymujesz tylko jedno świadczenie – na przykład emeryturę, złóż wniosek o drugie świadczenie – na przykład rentę rodzinną. Razem z tym wnioskiem możesz złożyć również wniosek o rentę wdowią.

Wniosek o rentę wdowią możesz złożyć w dowolnym organie emerytalno-rentowym (ZUS, KRUS, WBE, ZER-MSWiA czy BESW), w którym jesteś uprawniona (uprawniony) do jednego ze świadczeń: emerytury, renty własnej lub renty rodzinnej.

Osoby uprawnione do świadczeń z dwóch organów rentowych mogą same zdecydować, do którego z nich chcą złożyć wniosek o rentę wdowią.

5. Czy do wniosku o rentę wdowią trzeba dołączyć jakieś dokumenty?

Jeśli senior ma prawo do renty rodzinnej lub (oraz) do innego świadczenia emerytalno-rentowego, to ZUS czy KRUS mają już wymagane dokumenty i do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń, zwanego rentą wdowią, nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Gdyby okazało się, że do rozpatrzenia wniosku potrzebne są dodatkowe dokumenty, urząd poprosi o ich dostarczenie.

6. Czy wniosek o rentę wdowią trzeba złożyć osobiście? Czy może go przekazać ktoś z rodziny i czy musi mieć do tego jakieś upoważnienie?

Wniosek musi być własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę. Można złożyć go osobiście, przesłać pocztą lub poprosić inną osobę o przekazanie do KRUS. Można też przekazać wniosek przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Dokument elektroniczny musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do złożenia wniosku przez inną osobę nie jest wymagane żadne pełnomocnictwo ani upoważnienie.