258 zł do emerytury. Komu przysługuje specjalny dodatek?

Świadczenie ratownicze jest przyznawane na podstawie Ustawy z dn. 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Można je pobierać dożywotnio, a przyznanie dodatku wymaga złożenia wniosku i spełnienia określonych wymagań. Liczy się przede wszystkim udokumentowany okres czynnej działalności w ratownictwie. Świadczenie ratownicze podlega waloryzacji.

Reklama

Kto ma prawo do pobierania świadczenia ratowniczego?

Dodatek jest przyznawany na wniosek osoby zainteresowanej (ratownika ochotnika), która spełnia określone warunki. Liczy się zarówno udokumentowana wysługa lat, jak i osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Kluczowy warunek dotyczy czynnego uczestnictwa w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej:

20 lat w przypadku kobiet,

25 lat w przypadku mężczyzn.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Kto spełnia warunki do renty wdowiej 2025? Można to sprawdzić dzięki ankiecie ZUS Od 1 stycznia 2025 roku będzie można wnioskować o rentę wdowią, która wypłacana będzie od lipca przyszłego roku. Jednak już teraz ZUS udostępnił ankietę, dzięki której wdowy i wdowcy mogą sprawdzić, czy mają możliwość skorzystania ze zbiegu świadczeń.

Zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych „czynne uczestnictwo” to „bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych”. Co istotne, przy naliczaniu okresów czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat.