Politycy mogą nie zdążyć z wolnym w Wigilię. Firma sama może je przyznać

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw został złożony do laski marszałkowskiej przez posłów Lewicy niecały miesiąc temu (24 października). Ustanawia on Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Projektodawcy tłumaczą, że ułatwi to pracownikom łączenie życia zawodowego z prywatnym, a nawet przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w okresie świątecznym (ze względu na rozłożenie ruchu).

Biznes przeciwko „uwolnieniu” Wigilii

Nie jest zaskoczeniem, że pomysł Lewicy krytycznie oceniają organizacje pracodawców i przedsiębiorców. Pracodawcy RP twierdzą, że byłoby to rozwiązanie niekorzystne dla gospodarki. Zrzeszenie prognozuje, że największe starty odniósłby sektor handlu, przemysłu i usług turystycznych. Proponuje jednocześnie, aby ewentualne wprowadzenie kolejnego wolnego zostało zrekompensowane likwidacją innego dnia bez pracy.

Podobnie sprawę ocenia również Konfederacja Lewiatan. W swoim stanowisku zwraca przede wszystkim uwagę, że tego typu inicjatywy uniemożliwiają przedsiębiorcom prowadzenie firm w przewidywalnych warunkach, bo planują oni swoją działalność w dużo dłuższej perspektywie niż kilka tygodni.

A czasu na wprowadzenie wspomnianych regulacji jest coraz mniej. Problem w tym, że w samej koalicji nie ma konsensu co do tego rozwiązania. Oprócz wyraźnego poparcia dla projektu ze strony szefowej resortu rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pojawiają się też wypowiedzi krytyczne. Andrzej Domański, minister finansów w Radiu Zet przekonywał, że to za duży koszt dla budżetu i gospodarki, w efekcie negatywnie ocenia to rozwiązanie. A sam marszałek Sejmu Szymon Hołownia wspominał w mediach o ewentualnym rocznym vacatio legis. Wiele wskazuje, że z tych powodów procedowanie projektu nie odbywa się w ekspresowym tempie.