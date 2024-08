ZUS czy OFE? Okienko zamknięte. Co częściej w 2024 roku wybierali Polacy

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy jej część, która wynosi 2,92 proc. podstawy wymiaru ma być zapisana na subkonto w ZUS czy przekazana na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. W tym roku okno transferowe rozpoczęło się 1 kwietnia, a zamknęło 31 lipca. Kolejne za 4 lata.

Reklama

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski informuje, iż przez cztery miesiące tego roku ZUS przyjął 15,7 tys. oświadczeń. Blisko 1/3 ubezpieczonych zdecydowała się przekazywać środki na subkonto w ZUS. Pozostali wybrali OFE.



Żebrowski przypomina, iż w pierwszym oknie transferowym, w 2014 r., ZUS przetworzył ponad 2,5 mln oświadczeń. Ubezpieczeni mogli wtedy złożyć tylko oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE. Jego brak traktowany był jako wybór subkonta w ZUS. W kolejnym oknie w 2016 r. do ZUS trafiło blisko 100 tys. oświadczeń, prawie 91 proc. ubezpieczonych wybrało wtedy OFE.



Oświadczenia nie musieli składać ubezpieczeni, którzy nie zmieniali decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym oraz Ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. Dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego będzie uruchomiony tzw. „suwak bezpieczeństwa”. Oznacza to, że ZUS nie będzie przekazywał składek do OFE, a OFE stopniowo przekaże środki do ZUS, który zapisze je na subkoncie.

Rzecznik ZUS zwraca uwagę, że ubezpieczony, który do tej pory nie był członkiem OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek funduszu, powinien zawrzeć pierwszą umowę z wybranym z otwartym funduszem emerytalnym. Ma na to 4 miesiące od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.