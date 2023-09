Prezes ZUS o 15. emeryturze, emerytach - krezusach i groszowcach

1 grosz za dzień pracy

Prezes ZUS powiedziała także o rozbieżnościach między najniższymi a największymi emeryturami. Minimalna to 1588 zł 44 gr, przeciętna to 2784 zł. Przy czym dużo niższa jest u kobiet, a u mężczyzn wynosi ponad 3 tys. zł

- Nowy system, który obowiązuje od stycznia 1999 r., premiuje dłuższą aktywność zawodową i to jest dobrze, bo jest to system lepiej dostosowany do sytuacji starzenia się społeczeństwa. Ale mamy też w tym systemie zapisane zasady, które wymagają zmiany. Chodzi o to, że już jedna składka otwiera prawo do emerytury - zaznaczyła prezes ZUS.

ZUS obserwuje, że od 2012 r. liczba świadczeniobiorców, którzy korzystają na tych zasadach, choć przepracowały np. jeden dzień.

- Najniższa emerytura wynosi 1 grosz. Otrzymuje ją kobieta, która pracowała na umowę zlecenia i miała staż pracy wynoszący jeden dzień i uzbierany kapitał emerytalny w wysokości 2,98 zł. Mężczyzna z najniższą emeryturą otrzymuje 2 grosze. Miał własną działalność, jeden dzień stażu składkowego i uzbierał kapitał w wysokości 4,47 zł. To jest skutek przepisów, że już jedna składka otwiera prawo do emerytury. Te osoby mają prawo do opieki zdrowotnej, a także do 13. i 14. świadczeń i to najprawdopodobniej w pełnej wysokości - mówiła prezes ZUS.

W jej ocenie to wymaga zmiany ustawodawstwa, wprowadzenia przepisów, że jakiś minimalny czas trzeba pracować, żeby mieć prawo do emerytury.