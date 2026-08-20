Karol Nawrocki od początku swojej kadencji krytykuje rząd koalicji KO–PSL–Polska 2050–Nowa Lewica. Prezydent wetuje kluczowe ustawy i blokuje część nominacji, jednocześnie przedstawiając własne projekty legislacyjne. Nie przyjął również ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Jak opisuje „Super Express”, w otoczeniu politycznym pojawiają się opinie, że Karol Nawrocki może próbować budować pozycję lidera całej prawicy.

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Badani Polacy uważają, że prezydent sprzyja opozycji

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy prezydent działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Twierdząco odpowiedziało 76 proc. respondentów, natomiast 24 proc. nie zgodziło się z taką oceną.

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy sprzyja Konfederacji. Zdaniem 62 proc. ankietowanych działania Karola Nawrockiego wzmacniają ugrupowanie Sławomira Mentzena, podczas gdy 38 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Wyniki sondażu pokazują, że znaczna część badanych odbiera polityczne spory Karola Nawrockiego z rządem nie tylko jako element wykonywania jego obowiązków, ale również jako działania wzmacniające prawicową opozycję. Badania przeprowadzono 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.