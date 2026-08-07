Z naszych licznych rozmów w PiS wynika, że decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński: na Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Bocheńskiego. Ale wymiana Przemysława Czarnka ma być tylko kwestią czasu. – Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony – mówi „Rzeczpospolitej” ważny polityk PiS.

– Przemek nie dowiózł, jest fatalnie oceniany. Panele fotowoltaiczne ośmieszyły go i pokazały jego niewiarygodność. Przecenialiśmy go – słyszymy od polityka, który wcześniej otwarcie opowiadał się za tym, by partia postawiła na radykalnego kandydata na premiera.