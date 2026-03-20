Donald Tusk
Szef rządu pytany był o to, czy w ciągu 10 dni, które minęły od spotkania w Pałacu Prezydenckim w sprawie polskiego SAFE 0 proc. otrzymał od prezesa Narodowego Banku Polskiego dokument, który wskazywałby na ścieżkę osiągnięcia zysku, o którym mowa w zaprezentowanym projekcie lub podjęcie konkretnych działań.
Tusk stwierdził, że poważnie traktuje może nie propozycję prezydenta i prezesa NBP, bo wciąż nie ma rzetelnej informacji, jak to się stało, że ze 100 mld strat miałby się pojawić zysk, ale nie jest jego zadaniem, jak to jest możliwe.
– To jest fundament cywilizowanych państw, że bank centralny nie jest zależny od rządu. Może prezes nie jest zupełnie niezależny politycznie, pochodzi z jakiegoś środowiska, ale od rządu na pewno jest niezależny. To od prezesa Glapińskiego i od całego NBP zależy, czy mają zysk, a następnie należy do nich rzetelna informacja, jak wysoki jest to zysk – mówił szef rządu. – Jeśli jest zysk, 5 proc. zostaje w banku, 95 proc. trafia do budżetu i ja wtedy rzeczywiście mogę poważnie rozmawiać z prezydentem, na co to wydać.
Premier stwierdził, że w całym tym zamieszaniu z polskim SAFE 0 proc. chodziło o to, żeby przekonać wszystkich, że europejski SAFE jest zły, a my możemy mieć ten dobry, Glapińskiego i Nawrockiego. – Podejrzewam, że była tam głównie motywacja polityczna – ocenił Tusk. – Podejrzewam, że tak im zależało na alibi dla weta prezydenta, że obiecali prawie 200 mld zł, ale nie zadbali o to, aby te 200 mld się znalazło.
Premier powiedział, że jedyny list od prezesa Glapińskiego, jaki posiada, pochodzi sprzed kilku miesięcy i jest to oficjalna informacja prezesa banku, że skumulowane straty banku to jest 100 mld zł za 3 lata i że prezes spodziewa się strat także w kolejnych latach.
– Jeśli więc mieliśmy bazować na dokumentach, to mamy na razie informację, że centralny bank notuje systematyczne straty – stwierdził Tusk.
Obserwując debatę na temat programu SAFE, mam wrażenie déjà vu. To tak jak w sprawie KPO, tylko z odwróconymi rolami. Wtedy PiS przedstawiało KPO j...
Pytany o to, czy spodziewał się, iż współpraca z prezydentem Nawrockim będzie się układać aż tak źle, premier krótko odpowiedział: – Tak.
Na uwagę, że nawet kwestie bezpieczeństwa nie przyczyniły się do lepszej współpracy głowy państwa i szefa rządu, Tusk powiedział, że czuje się bardziej rozczarowany niż zaskoczony.
– Prezydent Nawrocki nigdy nie ukrywał, że jego głównym celem jest zmiana rządu, wiele razy mówili o tym jego współpracownicy, sam wiele razy powtarzał, że jestem najgorszym premierem w dziejach, więc nie będę komentował jego opinii, ale nie pozostawiały one wątpliwości, że ta prezydentura będzie bardziej polityczna niż którakolwiek wcześniej – uważa premier.
Ocenił, że prezydentura Karola Nawrockiego jest w znacznie większym stopniu nacechowana dużo większą agresją i nastawieniem na konfrontację z rządem – w różnych wymiarach, nie tylko w sprawie SAFE. Premier stwierdził, że podczas jednej z rozmów z prezydentem, tylko dopóki rozmawiali o Gdańsku, o wspólnej uczelni i o Lechii – „było nieźle”.
- Sytuacja robi się niebezpieczna - mówił premier Donald Tusk w TVP Info, pytany w programie „Pytanie dnia" w TVP Info o weto prezydenta Karola Naw...
Premier uważa, że nie ma się co dziwić wpływowi Jarosława Kaczyńskiego na głowę państwa, ponieważ sam Nawrocki powtarzał, że jest „decyzją Kaczyńskiego”.
– To nie jest dyskwalifikujące – zastrzegł Tusk. – Tylko wyraźnie wskazuje, że podobnie jak poprzednia prezydentura, i ta będzie nacechowana partyjnym punktem widzenia. Co oznacza w tym przypadku konfrontację z rządem.
Premier pytany był o uzasadnienie weta prezydenckiego do ustawy o SAFE, w którym znalazły się elementy antyunijne i stwierdzenie, że Sejm nie ma prawa przyjmować tego rodzaju ustawy, a biorąc pożyczkę z UE wyrzekamy się suwerenności.
– Jestem zaskoczony niskim poziomem merytorycznym i intelektualnym tej argumentacji, bo jest pozbawiona faktycznej treści – powiedział Donald Tusk.
Premier uważa, że nie to jest problemem, ponieważ Polska jako część UE i pod kątem swojego udziału w tym projekcie, bardzo dokładnie go przygotowywała, aby był idealny pod względem prawnym.
– Unia nie dostałaby tej pożyczki z rynków światowych, gdyby były jakiekolwiek wątpliwości pod względem prawnym czy konstytucyjnym – podkreślił. – Jedno jest serio w tej argumentacji: prezydent nie lubi Unii Europejskiej i coraz częściej słychać głosy – a ja je traktuję bardzo poważnie – że SAFE jest tak niewygodny z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego i PiS, ponieważ jest to kredyt na wiele lat i mógłby być jedną z kolejnych kotwic, które utrzymują Polskę w Unii Europejskiej.
Tusk przypomniał, jak pół roku temu, gdy wrócił dumny z Brukseli i powiedział, że Polska wywalczyła SAFE – a jest jeden z najbardziej biało-czerwonych projektów w UE, projekt polski – najbliższy współpracownik prezydenta, minister Zbigniew Bogucki, mówił, że to wielka rzecz i „ciekawe, czy Tusk będzie umiał te miliardy załatwić”.
– Tak, to jest wielka rzecz, Polska dostała zdecydowanie najwięcej, ale jedyne, co się zmieniło, to nastawienie w Pałacu Prezydenckim – powiedział premier.
Pytany, kiedy dojdzie do podpisania umowy i wypłat z programu SAFE, Tusk stwierdził, że jest to już kwestia proceduralna, a Władysław Kosiniak-Kamysz jest w każdej chwili gotowy do podpisu.
– Dla mnie ważniejsze było to, że w Brukseli podczas spotkania z prezydentami usłyszałem, że wszyscy rozumieją, że byli świadkami konfrontacji politycznej, ale w ich rozumieniu z SAFE jest wszystko w porządku i pieniądze do Polski popłyną – zakończył premier.
