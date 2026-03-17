Karol Nawrocki
KPO stanowiło zagrożenie, ponieważ mogło ułatwić PiS wygranie wyborów. I dopiero wtedy, gdy PiS przegrał, wszelkie obiekcje zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różki i środki z KPO szerokim strumieniem popłynęły do rządu koalicyjnego, przyczyniając się zarówno do odbudowy kraju, jak i poparcia społecznego. Choć KPO nie wystarczyło, by wygrać wybory prezydenckie, nie zmienia to faktu, że dysponowanie funduszami unijnymi zwiększa szanse na utrzymanie władzy.
Z perspektywy opozycji SAFE jest wymyślony po to, by KO wygrała wybory. Nie chodzi więc tylko o bezpieczeństwo, bo przecież środki z KPO także przyczyniały się – pośrednio i bezpośrednio – do zwiększenia bezpieczeństwa kraju, ale o wpływ na polską scenę polityczną. Inwestycje w przemysł zbrojeniowy przekładają się na miejsca pracy, pensje i poziom życia mieszkańców, co z kolei buduje poparcie społeczne dla tych, którzy środki dzielą. A można przydzielić tej czy innej firmie i w ten sposób budować zależność partyjną. To nie przypadek, że lista beneficjentów jest tajna, należy spodziewać się sporo niespodzianek i wątpliwości.
W desperackiej próbie szukania przez prezydenta Karola Nawrockiego alternatywnego źródła finansowania dla unijnego programu SAFE musi być coś więce...
Zarzut prezydenta i opozycji sprowadza się więc nie do tego, czy SAFE jest dla Polski korzystny, czy też nie, tylko do tego, że Unia dowolnie ingeruje w proces polityczny i w ten sposób ogranicza suwerenność kraju.
Czy jest możliwe zawarcie kompromisu narodowego w sprawie SAFE? Owszem, wymagałoby to jednak poważnego potraktowania prezydenta przez rząd, a nie ciągłego rzucania mu kłód pod nogi. Otóż Karol Nawrocki zaproponował 13 marca w Chmielniku, by rozwój polskich sił zbrojnych sfinansowały z należnych nam reparacji Niemcy. Prezydent wskazał, że kanclerz Friedrich Merz „odnosił się do jego pomysłu ze zrozumieniem”, możemy więc inwestować „z niemieckiego budżetu państwa w sprzęt dla polskiej armii i dla wschodniej flanki NATO. To jest uczciwe”.
Rząd powinien umożliwić prezydentowi załatwienie tej sprawy do końca. Należy się nam przecież ponad 6 bln zł i gdyby prezydent załatwił te 185 mld zł, zostałoby jeszcze grubo ponad 6 bln zł. Rząd mógłby więc wziąć pożyczkę z SAFE, ale zarazem zobowiązać się, że ją natychmiast spłaci, gdy tylko prezydent załatwi środki od Niemców.
W ten sposób Polacy zademonstrowaliby światu, że w ważnych sprawach jednak potrafią porozumieć się ponad podziałami. A gdyby sprawa się przeciągała, pożyczkę z SAFE będzie mógł także spłacić po dojściu do władzy PiS, by w ten sposób uchronić Polskę przed utratą suwerenności.
