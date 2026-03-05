Rzeczpospolita
Najnowszy sondaż partyjny. Rośnie przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska Obywatelska, z dużą przewagą nad drugim na podium Prawem i Sprawiedliwością. Sondaż pracowni Opinia24.

Publikacja: 05.03.2026 17:08

Obrady Sejmu

Obrady Sejmu

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych największy odsetek badanych wskazał Koalicję Obywatelską. Na KO oddałby głos 34,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania w lutym.

Od lutowego sondażu wzrosła przewaga Koalicji Obywatelskiej nad drugim na podium Prawem i Sprawiedliwością. Na PiS chce głosować 22 proc. respondentów, czyli mniej o 2,5 pkt. proc. w porównaniu z badaniem w lutym. Tym samym przewaga Koalicji Obywatelskiej wzrosła z 7,5 do 12,2 pkt. proc. 

Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, która odnotowała wzrost poparcia o 1,9 pkt. proc. – jako swój wybór podczas głosowania wskazało ją 14,5 proc. biorących udział w sondażu. 

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna po spadku o 0,5 pkt. proc. z poparciem 7,2 proc. badanych zajmuje czwarte miejsce.

Ostatnim ugrupowaniem, którego przedstawiciele znaleźliby się w Sejmie, jest Lewica. Notuje nieznaczny spadek, o 0,2 pkt. proc. i z poparciem 6,1 proc. ankietowanych utrzymuje się nad progiem wyborczym. 

Duży spadek Polski 2050 Szymona Hołowni

Poniżej progu wyborczego uplasowała się Partia Razem. Oddanie na nią głosu zadeklarowało 4,1 proc. respondentów, mniej o 0,4 pkt. proc. niż w badaniu z lutego.

Wzrost poparcia o 1,3 pkt. proc. przyniósł Polskiemu Stronnictwu Ludowemu poparcie na poziomie 3 proc., ale wciąż poniżej progu.

Największy spadek w tym badaniu odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na tę partię zagłosowałoby 1,5 proc. ankietowanych, co oznacza spadek poparcia o 2,6 pkt. proc. 

Inną partię wskazało 0,6 proc. respondentów (+0,1 pkt. proc.), zaś niezdecydowanych było 6,8 proc. (-0,1 pkt. proc.). 

Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 marca 2026 r. techniką mix-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie N=1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. 

