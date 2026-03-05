Najnowszy sondaż partyjny. Rośnie przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością

Obrady Sejmu
W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych największy odsetek badanych wskazał Koalicję Obywatelską. Na KO oddałby głos 34,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania w lutym.
Od lutowego sondażu wzrosła przewaga Koalicji Obywatelskiej nad drugim na podium Prawem i Sprawiedliwością. Na PiS chce głosować 22 proc. respondentów, czyli mniej o 2,5 pkt. proc. w porównaniu z badaniem w lutym. Tym samym przewaga Koalicji Obywatelskiej wzrosła z 7,5 do 12,2 pkt. proc.
Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, która odnotowała wzrost poparcia o 1,9 pkt. proc. – jako swój wybór podczas głosowania wskazało ją 14,5 proc. biorących udział w sondażu.
Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna po spadku o 0,5 pkt. proc. z poparciem 7,2 proc. badanych zajmuje czwarte miejsce.
Ostatnim ugrupowaniem, którego przedstawiciele znaleźliby się w Sejmie, jest Lewica. Notuje nieznaczny spadek, o 0,2 pkt. proc. i z poparciem 6,1 proc. ankietowanych utrzymuje się nad progiem wyborczym.
Poniżej progu wyborczego uplasowała się Partia Razem. Oddanie na nią głosu zadeklarowało 4,1 proc. respondentów, mniej o 0,4 pkt. proc. niż w badaniu z lutego.
Wzrost poparcia o 1,3 pkt. proc. przyniósł Polskiemu Stronnictwu Ludowemu poparcie na poziomie 3 proc., ale wciąż poniżej progu.
Największy spadek w tym badaniu odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na tę partię zagłosowałoby 1,5 proc. ankietowanych, co oznacza spadek poparcia o 2,6 pkt. proc.
Inną partię wskazało 0,6 proc. respondentów (+0,1 pkt. proc.), zaś niezdecydowanych było 6,8 proc. (-0,1 pkt. proc.).
Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 marca 2026 r. techniką mix-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie N=1001 pełnoletnich mieszkańców Polski.
