Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Harłukowicz: Jestem przekonany, że prokuratura zdecyduje się postawić zarzuty Morawieckiemu

Nie nazwałbym Mateusza Morawieckiego gangsterem, ale z pewnością jest on zaplątany w historię gangsterską – mówi Jacek Harłukowicz, dziennikarz śledczy, autor książki „Chłopcy z ferajny. Największa afera w polskiej polityce”.

Publikacja: 28.01.2026 11:53

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są zarzuty pod adresem Mateusza Morawieckiego przedstawione przez Jacka Harłukowicza?
  • Czemu poświęcona jest książka "Chłopcy z ferajny" autorstwa Jacka Harłukowicza?
  • Jakie mechanizmy korupcyjne zostały opisane w kontekście otoczenia Mateusza Morawieckiego?
  • W jaki sposób grupa osób związana z Morawieckim miała działać w polskim systemie politycznym?
  • Jakie konsekwencje wizerunkowe dla Prawa i Sprawiedliwości mogą wyniknąć z działalności współpracowników Morawieckiego?

Gościem programu Jacka Nizinkiewicza był Jacek Harłukowicz, autor książki „Chłopcy z ferajny. Największa afera w polskiej polityce”. Dziennikarz śledczy przedstawia w niej obraz mechanizmów, za pomocą których ludzie z najbliższego otoczenia premiera – w tym harcerze oraz współpracownicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – mieli stworzyć potężny układ korupcyjny. Harłukowicz pokazuje również między innymi, w jaki sposób agenci CBA przez wiele miesięcy podsłuchiwali rozmowy telefoniczne kierownictwa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz współpracujących z nimi przedsiębiorców.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Były premier Mateusz Morawiecki i były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmier
Polityka
Kolejne kontrowersje wokół RARS. Po zmianie prezesa agencja nie stała się idealna

– Wszyscy wiemy, że „Chłopcy z ferajny” to jeden z najwybitniejszych filmów gangsterskich wszech czasów. Chyba jednak aż tak daleko bym się nie posuwał, by byłego premiera i prezesa jednego z największych polskich banków nazywać gangsterem. Niemniej Mateusz Morawiecki jest uwikłany w historię, którą można określić mianem gangsterskiej. To jeden z największych przekrętów finansowych lat 2015-2023. Gangsterem nie jest, ale w historię gangsterską jest zaplątany – powiedział Jacek Harłukowicz.

Morawiecki gangsterem nie jest, ale w historię gangsterską jest zaplątany.

Reklama
Reklama

Harłukowicz: Grupa harcerzy związana z Morawieckim nauczyła się gromadzić pieniądze w sposób niekoniecznie zgodny z prawem

Podczas rozmowy z Jackiem Nizinkiewiczem dziennikarz został zapytany m.in. o to, kim otacza się Mateusz Morawiecki. – Nawet jeśli mielibyśmy jego otoczenie określać mianem gangsterów, to z pewnością są to tzw. białe kołnierzyki. Ta „ferajna”, którą zdecydowałem się umieścić w tytule swojej książki, to właśnie najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego. Wchodził on w 2015 r. do polityki od razu na niemal jej najwyższy szczebel – jako zupełny świeżak, człowiek bez wcześniejszego doświadczenia politycznego. Zdając sobie jednak sprawę z realiów polityki, wiedział, że musi stworzyć w ramach Prawa i Sprawiedliwości – partii od lat toczonej wewnętrznymi sporami i rywalizacją frakcji – grupę lojalnych współpracowników – wyjaśnił Harłukowicz.

Czytaj więcej

Afera RARS: CBA zatrzymało bliską współpracownicę Morawieckiego
Prawo karne
Afera RARS: CBA zatrzymało bliską współpracownicę Morawieckiego

– Morawiecki sięgnął po ludzi, których znał już wcześniej. Dziś to otoczenie nazywamy „harcerzami”, ponieważ większość z nich wywodzi się ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W mojej książce znajduje się wiele relacji osób, które ze zdziwieniem – podobnie jak ja byłem zdziwiony, gdy ich słuchałem – opowiadają o tym, jak ich światopogląd ewoluował od godnych pochwały idei stojących za ZHR w kierunku kapitalizmu, nie tylko politycznego. Krótko mówiąc: w stronę zarabiania pieniędzy. I nie chodziło tu wyłącznie o pobieranie pensji za świadczoną pracę – w tym przypadku na rzecz jednego z najważniejszych urzędników w Polsce – lecz także o czerpanie profitów z dostępu do tzw. fruktów władzy – mówił dziennikarz.

Grupa ludzi zgromadzonych wokół Morawieckiego zaczęła wykorzystywać dostępne środki i mechanizmy do wyprowadzania pieniędzy „na lewo”.

– Grupa harcerzy związana z Morawieckim, ulokowana przez niego w kilku newralgicznych punktach, takich jak spółki Skarbu Państwa czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bardzo szybko nauczyła się, jak gromadzić pieniądze niekoniecznie w sposób zgodny z prawem. Historia opisana w mojej książce prowadzi do momentu, w którym grupa ludzi zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego – za jego wiedzą lub bez niej, mam nadzieję, że wyjaśni to prokuratura – zaczęła wykorzystywać dostępne środki i mechanizmy do wyprowadzania pieniędzy „na lewo” – dodał. – Mówimy o ogromnych kwotach. Jeśli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, straty wynikające z działalności „harcerzy” idą w grube setki milionów złotych. Nikt jeszcze dokładnie tego nie policzył, ale sądzę, że spokojnie możemy mówić o około miliardzie złotych – podkreślił.

Reklama
Reklama

Jeśli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, straty wynikające z działalności „harcerzy” idą w grube setki milionów złotych. 

Czytaj więcej

Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski
Polityka
Kulisy ucieczki byłego szefa RARS do Londynu. W tle przerzut broni na Ukrainę

Czy PiS może mieć problemy wizerunkowe przez Mateusza Morawieckiego?

Zdaniem Jacka Harłukowicza „PiS już ma problemy wizerunkowe związane z Mateuszem Morawieckim”.

– Nawet przy założeniu, że nie wiedział o tym, co robili jego współpracownicy w RARS, byli to ludzie, którzy możliwość popełniania czynów zabronionych uzyskali wyłącznie dzięki Morawieckiemu – z jego nominacji – stwierdził dziennikarz. – Przynajmniej w tej części PiS niechętnej Morawieckiemu jest to jedna z głównych narracji: że jego obrona i utrzymywanie go w ścisłym kierownictwie partii może doprowadzić do sytuacji, w której – gdy prokuratura zdecyduje się postawić mu zarzuty, a jestem przekonany, że w tej sprawie musi to nastąpić – partia będzie zmuszona go bronić – dodał.

– Znając materiał zebrany przez CBA oraz prokuraturę, jestem niemal pewien, że prędzej czy później ta sprawa wróci i być może wybuchnie, nawet w rękach Jarosława Kaczyńskiego – podsumował autor książki „Chłopcy z ferajny. Największa afera w polskiej polityce”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Społeczeństwo Literatura Osoby Mateusz Morawiecki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) Książki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Elon Musk i Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski zwrócił uwagę Elonowi Muskowi. Miliarder odpowiedział: „śliniący się imbecyl”
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Ocena rządu się poprawiła, ale Donald Tusk nadal nie ma powodu do radości
Karol Nawrocki
Polityka
KO nie idzie na spotkanie do Karola Nawrockiego. „Prezydent nie jest centrum władzy”
Flagi przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli
Polityka
Płk Maciej Zaborowski z NATO: Wojna z Rosją już się toczy, ale musimy patrzeć znacznie szerzej
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama