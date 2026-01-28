Aktualizacja: 28.01.2026 13:14 Publikacja: 28.01.2026 11:53
Mateusz Morawiecki
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Gościem programu Jacka Nizinkiewicza był Jacek Harłukowicz, autor książki „Chłopcy z ferajny. Największa afera w polskiej polityce”. Dziennikarz śledczy przedstawia w niej obraz mechanizmów, za pomocą których ludzie z najbliższego otoczenia premiera – w tym harcerze oraz współpracownicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – mieli stworzyć potężny układ korupcyjny. Harłukowicz pokazuje również między innymi, w jaki sposób agenci CBA przez wiele miesięcy podsłuchiwali rozmowy telefoniczne kierownictwa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz współpracujących z nimi przedsiębiorców.
– Wszyscy wiemy, że „Chłopcy z ferajny” to jeden z najwybitniejszych filmów gangsterskich wszech czasów. Chyba jednak aż tak daleko bym się nie posuwał, by byłego premiera i prezesa jednego z największych polskich banków nazywać gangsterem. Niemniej Mateusz Morawiecki jest uwikłany w historię, którą można określić mianem gangsterskiej. To jeden z największych przekrętów finansowych lat 2015-2023. Gangsterem nie jest, ale w historię gangsterską jest zaplątany – powiedział Jacek Harłukowicz.
Podczas rozmowy z Jackiem Nizinkiewiczem dziennikarz został zapytany m.in. o to, kim otacza się Mateusz Morawiecki. – Nawet jeśli mielibyśmy jego otoczenie określać mianem gangsterów, to z pewnością są to tzw. białe kołnierzyki. Ta „ferajna”, którą zdecydowałem się umieścić w tytule swojej książki, to właśnie najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego. Wchodził on w 2015 r. do polityki od razu na niemal jej najwyższy szczebel – jako zupełny świeżak, człowiek bez wcześniejszego doświadczenia politycznego. Zdając sobie jednak sprawę z realiów polityki, wiedział, że musi stworzyć w ramach Prawa i Sprawiedliwości – partii od lat toczonej wewnętrznymi sporami i rywalizacją frakcji – grupę lojalnych współpracowników – wyjaśnił Harłukowicz.
– Morawiecki sięgnął po ludzi, których znał już wcześniej. Dziś to otoczenie nazywamy „harcerzami”, ponieważ większość z nich wywodzi się ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W mojej książce znajduje się wiele relacji osób, które ze zdziwieniem – podobnie jak ja byłem zdziwiony, gdy ich słuchałem – opowiadają o tym, jak ich światopogląd ewoluował od godnych pochwały idei stojących za ZHR w kierunku kapitalizmu, nie tylko politycznego. Krótko mówiąc: w stronę zarabiania pieniędzy. I nie chodziło tu wyłącznie o pobieranie pensji za świadczoną pracę – w tym przypadku na rzecz jednego z najważniejszych urzędników w Polsce – lecz także o czerpanie profitów z dostępu do tzw. fruktów władzy – mówił dziennikarz.
– Grupa harcerzy związana z Morawieckim, ulokowana przez niego w kilku newralgicznych punktach, takich jak spółki Skarbu Państwa czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bardzo szybko nauczyła się, jak gromadzić pieniądze niekoniecznie w sposób zgodny z prawem. Historia opisana w mojej książce prowadzi do momentu, w którym grupa ludzi zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego – za jego wiedzą lub bez niej, mam nadzieję, że wyjaśni to prokuratura – zaczęła wykorzystywać dostępne środki i mechanizmy do wyprowadzania pieniędzy „na lewo” – dodał. – Mówimy o ogromnych kwotach. Jeśli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, straty wynikające z działalności „harcerzy” idą w grube setki milionów złotych. Nikt jeszcze dokładnie tego nie policzył, ale sądzę, że spokojnie możemy mówić o około miliardzie złotych – podkreślił.
Zdaniem Jacka Harłukowicza „PiS już ma problemy wizerunkowe związane z Mateuszem Morawieckim”.
– Nawet przy założeniu, że nie wiedział o tym, co robili jego współpracownicy w RARS, byli to ludzie, którzy możliwość popełniania czynów zabronionych uzyskali wyłącznie dzięki Morawieckiemu – z jego nominacji – stwierdził dziennikarz. – Przynajmniej w tej części PiS niechętnej Morawieckiemu jest to jedna z głównych narracji: że jego obrona i utrzymywanie go w ścisłym kierownictwie partii może doprowadzić do sytuacji, w której – gdy prokuratura zdecyduje się postawić mu zarzuty, a jestem przekonany, że w tej sprawie musi to nastąpić – partia będzie zmuszona go bronić – dodał.
– Znając materiał zebrany przez CBA oraz prokuraturę, jestem niemal pewien, że prędzej czy później ta sprawa wróci i być może wybuchnie, nawet w rękach Jarosława Kaczyńskiego – podsumował autor książki „Chłopcy z ferajny. Największa afera w polskiej polityce”.
