Harłukowicz: Grupa harcerzy związana z Morawieckim nauczyła się gromadzić pieniądze w sposób niekoniecznie zgodny z prawem

Podczas rozmowy z Jackiem Nizinkiewiczem dziennikarz został zapytany m.in. o to, kim otacza się Mateusz Morawiecki. – Nawet jeśli mielibyśmy jego otoczenie określać mianem gangsterów, to z pewnością są to tzw. białe kołnierzyki. Ta „ferajna”, którą zdecydowałem się umieścić w tytule swojej książki, to właśnie najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego. Wchodził on w 2015 r. do polityki od razu na niemal jej najwyższy szczebel – jako zupełny świeżak, człowiek bez wcześniejszego doświadczenia politycznego. Zdając sobie jednak sprawę z realiów polityki, wiedział, że musi stworzyć w ramach Prawa i Sprawiedliwości – partii od lat toczonej wewnętrznymi sporami i rywalizacją frakcji – grupę lojalnych współpracowników – wyjaśnił Harłukowicz.

– Morawiecki sięgnął po ludzi, których znał już wcześniej. Dziś to otoczenie nazywamy „harcerzami”, ponieważ większość z nich wywodzi się ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W mojej książce znajduje się wiele relacji osób, które ze zdziwieniem – podobnie jak ja byłem zdziwiony, gdy ich słuchałem – opowiadają o tym, jak ich światopogląd ewoluował od godnych pochwały idei stojących za ZHR w kierunku kapitalizmu, nie tylko politycznego. Krótko mówiąc: w stronę zarabiania pieniędzy. I nie chodziło tu wyłącznie o pobieranie pensji za świadczoną pracę – w tym przypadku na rzecz jednego z najważniejszych urzędników w Polsce – lecz także o czerpanie profitów z dostępu do tzw. fruktów władzy – mówił dziennikarz.

Grupa ludzi zgromadzonych wokół Morawieckiego zaczęła wykorzystywać dostępne środki i mechanizmy do wyprowadzania pieniędzy „na lewo”.

– Grupa harcerzy związana z Morawieckim, ulokowana przez niego w kilku newralgicznych punktach, takich jak spółki Skarbu Państwa czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bardzo szybko nauczyła się, jak gromadzić pieniądze niekoniecznie w sposób zgodny z prawem. Historia opisana w mojej książce prowadzi do momentu, w którym grupa ludzi zgromadzonych wokół Mateusza Morawieckiego – za jego wiedzą lub bez niej, mam nadzieję, że wyjaśni to prokuratura – zaczęła wykorzystywać dostępne środki i mechanizmy do wyprowadzania pieniędzy „na lewo” – dodał. – Mówimy o ogromnych kwotach. Jeśli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, straty wynikające z działalności „harcerzy” idą w grube setki milionów złotych. Nikt jeszcze dokładnie tego nie policzył, ale sądzę, że spokojnie możemy mówić o około miliardzie złotych – podkreślił.