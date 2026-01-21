Aktualizacja: 21.01.2026 10:23 Publikacja: 21.01.2026 09:52
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP/Marcin Obara
W listopadzie ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw. W związku z podjętymi przez Prokuraturę Krajową działaniami Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.
O prowadzonych w tej sprawie działaniach mówił w Sejmie marszałek Czarzasty. – Jest przygotowywany dokument do przekazania go do komisji. Jesteśmy również przygotowani na to, że rozpoczniemy zbieranie podpisów we wszystkich klubach po stronie demokratycznej – mówił lider Lewicy.
– Popatrzymy też na na to, co będzie się działo w tej sprawie przed sądem. Decyzja po raz drugi została przesunięta. Czekamy na początek lutego i decyzję sądu. W tej sprawie nie ma pośpiechu. Jest wniosek przygotowany, wczoraj potwierdziliśmy sobie z szefami wszystkich klubów, że jest gotowość do złożenia podpisów – dodał.
Prokuratura Krajowa, prowadząca postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. Zarzuty wobec Ziobry dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym.
Według prokuratorów Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Obecnie Ziobro objęty jest azylem i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.
W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie do 5 lutego, ponieważ obrońcy byłego ministra sprawiedliwości chcą wyłączenia sędzi. – Wniosek dotyczył dotychczasowego przebiegu postępowania, ale również dotyczył przynależności pani sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez panią sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta – informował obrońca mec. Bartosz Lewandowski.
Ubiegłotygodniowe posiedzenie nie było pierwszą próbą rozstrzygnięcia wniosku prokuratury. Sędzia Agnieszka Prokopowicz miała zająć się tą sprawą na posiedzeniu 22 grudnia, które zostało jednak wówczas odroczone do połowy stycznia. Powodem tej decyzji było niedołączenie przez śledczych materiałów niejawnych do wniosku o areszt.
Czarzasty pytany był również o możliwość przystąpienia Polski do utworzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. – Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć przywódcy przynajmniej 60 krajów. W takich sprawach nie należy się spieszyć. Po pierwsze chciałbym poznać status tej Rady Pokoju. Jak patrzę na to z dystansem, to raczej jest to Rada Niepokoju. Jak będziemy znali status tej rady, to będziemy wiedzieli co potem. Czy to ma być oficjalny reprezentant naszego kraju? Czy to będzie stowarzyszenie, bo przypominam, że za tym stoi jeszcze miliard dol. – mówił marszałek Sejmu.
– W tej sprawie musi być wspólne stanowisko pana prezydenta, rządu i Sejmu, jeżeli będzie wymagało to ratyfikacji. Jest moim zdaniem za mało danych, żeby w tej chwili stawiać jakąkolwiek twardą tezę. W związku z tym jej nie postawię. Mam duży sceptycyzm do tego, no i pewien niesmak na pewno przy zasiadaniu z ludźmi, których nawet nie chce mi się za bardzo w telewizji oglądać. Mówię na przykład o panu Putinie. Myślę, że po Davos będziemy mieli więcej danych – dodał.
– Myślę, że w tej sprawie naprawdę trzeba zachować olimpijski spokój – podkreślił Czarzasty.
Źródło: rp.pl
