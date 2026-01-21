W listopadzie ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw. W związku z podjętymi przez Prokuraturę Krajową działaniami Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Reklama Reklama

O prowadzonych w tej sprawie działaniach mówił w Sejmie marszałek Czarzasty. – Jest przygotowywany dokument do przekazania go do komisji. Jesteśmy również przygotowani na to, że rozpoczniemy zbieranie podpisów we wszystkich klubach po stronie demokratycznej – mówił lider Lewicy.

– Popatrzymy też na na to, co będzie się działo w tej sprawie przed sądem. Decyzja po raz drugi została przesunięta. Czekamy na początek lutego i decyzję sądu. W tej sprawie nie ma pośpiechu. Jest wniosek przygotowany, wczoraj potwierdziliśmy sobie z szefami wszystkich klubów, że jest gotowość do złożenia podpisów – dodał.

Prokuratura Krajowa, prowadząca postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. Zarzuty wobec Ziobry dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym.