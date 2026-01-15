Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Islandia oburzona słowami o 52. stanie USA. Kandydat na ambasadora przeprasza

Tysiące osób podpisało petycję wzywającą ministra spraw zagranicznych Islandii do odrzucenia nominacji Billy'ego Longa, wskazanego przez Donalda Trumpa na ambasadora USA w Rejkiawiku.

Publikacja: 15.01.2026 21:29

Billy Long

Billy Long

Foto: Wikimedia Commons, US House Office of Photography

Agnieszka Kazimierczuk

Były kongresmen Billy Long, kandydat prezydenta Donalda Trumpa na ambasadora w Islandii, zażartował w tym tygodniu, że Islandia stanie się 52. stanem USA (nie wyjaśniając, który stan będzie 51.), a on będzie pełnił funkcję jego gubernatora.

Long wygłosił tę uwagę we wtorek wieczorem na posiedzeniu Izby Reprezentantów, zaledwie dzień przed trudnym spotkaniem przedstawicieli administracji Donalda Trumpa, J.D. Vance'a, i Marka Rubio z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii,  Larsem Løkke Rasmussenem i Vivian Motzfeldt. Rozmowa dotyczyła przyszłości Grenlandii.

Szybka reakcja Rejkiawiku

Władze w stolicy Islandii nie zwlekały z reakcją na „żart” Longa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju skontaktowało się niezwłocznie z ambasadą USA w Rejkiawiku, domagając się wyjaśnień.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych skontaktowało się z ambasadą USA w Islandii, aby zweryfikować prawdziwość domniemanych komentarzy” – poinformowało MSZ w oficjalnym oświadczeniu dla „Guardiana”.

Reklama
Reklama

Petycja do minister spraw zagranicznych

W petycji skierowanej do islandzkiej minister spraw zagranicznych Katrín Gunnarsdóttir autorzy domagają się odrzucenia nominacji Longa.

„Te słowa, wypowiedziane przez Billy'ego Longa, którego Donald Trump nominował na ambasadora Islandii, mogły być żartem. Mimo to są one obraźliwe dla Islandii i narodu islandzkiego, który musiał walczyć o swoją wolność i zawsze był przyjacielem Stanów Zjednoczonych” – argumentują sygnatariusze petycji.

W ciągu zaledwie kilku godzin od publikacji dokument podpisało ponad 3200 osób. Petycja apeluje do Waszyngtonu o „nominowanie innej osoby, która okaże większy szacunek Islandii i narodowi islandzkiemu”.

Czytaj więcej

Protesty przed ambasadą USA w Kopenhadze, marzec 2025. Już wtedy Donald Trump forsował pomysł przej
Polityka
Republikanin z Florydy przedstawił projekt ustawy. Grenlandia 51. stanem USA?

Przeprosiny kandydata

W środę Long udzielił wywiadu portalowi Arctic Today, specjalizującemu się w tematyce regionu arktycznego, w którym przeprosił za swoje słowa.

Według relacji portalu Long tłumaczył, że jego komentarze były żartem nawiązującym do żartów kierowanych wobec Jeffa Landry'ego, specjalnego wysłannika Trumpa ds. Grenlandii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump wyznaczył specjalnego wysłannika ds. Grenlandii. Jest reakcja Danii

– Nie było w tym nic poważnego. Byłem z kilkoma osobami, których nie znałem od trzech lat, i żartowali sobie z tego, że Jeff Landry jest gubernatorem Grenlandii, a potem zaczęli żartować ze mnie. Jeśli ktoś poczuł się urażony, to przepraszam – mówił Long.

Stanowczo podkreślił, że rozumie reakcję, jaką wywołały jego słowa, ale zapewnił, że nie należy ich traktować serio.

– Przepraszam i to mój jedyny komentarz. Nie mogę się doczekać współpracy z mieszkańcami Islandii i przepraszam, że tak to zostało odebrane. Byłem z grupą przyjaciół i nie było w tym nic poważnego – dodał kandydat na ambasadora.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Islandia Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump
Samolot Królewskich Duńskich Sił Powietrznych z personelem wojskowym ląduje na lotnisku Nuuk na Gren
Polityka
Europa wysyła wojsko na Grenlandię. Dania planuje stałą obecność NATO
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Ministrowie i szefowie służb u Karola Nawrockiego. „Nowa epoka w kontaktach”
Zdjęcia z oficjalnej wizyty Władimira Putina w Mariupolu
Polityka
Jest potwierdzenie: Władimir Putin korzysta z sobowtórów. Dlaczego?
Działania administracji Trumpa, w tym interwencja w Wenezueli czy ambicje wobec Grenlandii, sugerują
Polityka
America First? W oczach świata polityka Trumpa wzmacnia Chiny, a nie USA
Lufthansa już omija przestrzeń powietrzną Iranu
Polityka
Iran na kilka godzin zamknął swoją przestrzeń powietrzną
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama