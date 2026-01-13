Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Mark Kelly zdecydował się pozwać Pete'a Hegsetha?

Pozew ma związek z podejmowanymi przez Hegsetha próbami pozbawienia Kelly'ego stopnia kapitana w odwecie za udział senatora w kampanii, w której przypominał on żołnierzom, że mają prawo sprzeciwiać się wykonywaniu rozkazów, które są niezgodne z prawem.

Pete Hegseth chce zdegradować byłego astronautę. Za co?

Kelly złożył pozew, ponieważ uznał, iż działania Hegsetha stanowią naruszenie gwarantowanej mu przez konstytucję USA wolności słowa (mówi o niej pierwsza poprawka do konstytucji).

5 stycznia Kelly, jako były amerykański żołnierz, został ukarany naganą przez Hegsetha. Sekretarz obrony przyznał, że nagana ma związek z pojawieniem się senatora w nagraniu, na którym zachęca on żołnierzy USA, by nie wykonywali rozkazów, które są niezgodne z prawem. Hegseth mówił też, że nagana z 5 stycznia była potrzebna z przyczyn proceduralnych (sama w sobie nie niesie żadnych konsekwencji, ma formę oficjalnego pisma) w związku z prowadzonym przez Pentagon postępowaniem, które może skutkować degradacją Kelly'ego. Degradacja wiązałaby się m.in. z obniżeniem emerytury wojskowej byłego astronauty. W piśmie informującym o naganie Hegseth zarzucił Kelly'emu, że ten zachował się w sposób „niegodny oficera”.