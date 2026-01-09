Donald Tusk już w Pałacu Prezydenckim. Czego ma dotyczyć rozmowa?

Aktualizacja: 09.01.2026 13:49 Publikacja: 09.01.2026 13:33
Prezydent RP Karol Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
Po wtorkowym szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, premier Donald Tusk informował, że porozmawia z prezydentem „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni”. Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o spotkanie, powiedział, że „to dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił”.
Czytaj więcej
Zaraz po wstrzymaniu walk Kijów otrzyma gwarancje bezpieczeństwa Europejczyków. Po raz pierwszy S...
Z kolei w środę rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że rozmowa prezydenta i premiera będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem. - Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – stwierdził Adam Szłapka.
Pod koniec grudnia Donald Tusk mówił, że liczy na pilne spotkanie z prezydentem. Podkreślił wówczas, że rząd i ośrodek prezydencki powinny – w interesie Polski – koordynować wszystkie swoje działania w wymiarze międzynarodowym, tym bardziej że w najbliższym czasie mogą się ważyć decyzje w sprawie Ukrainy. Szef rządu mówił też, że polecił szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, by spotkali się z prezydentem celem zakończenia konfliktu o nominacje na stopnie oficerskie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do tych rozmów ma dojść w przyszłym tygodniu.
Na rozwiązanie czeka też kwestia nominacji ambasadorskich. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, do spotkania między obozem prezydenta i przedstawicielami MSZ może dojść w styczniu.
W piątek, tuż przed rozmową z premierem Kancelaria Prezydenta RP zawiadomiła, że Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, m.in. dotyczącą nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie.
Zgoda ambasadorów daje przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen zielone światło na podpisanie umowy, budzącej protesty rolników w całej Europie. Umowa przewiduje obniżenie ceł dla producentów rolnych z państw Mercosuru.
Czytaj więcej
Jest zgoda na Mercosur. Pisemna procedura skończy się o godz. 17.00 w piątek - mówi „Rzeczpospoli...
W piątek w Warszawie odbywa się protest rolników, skierowany - jak wyjaśnił przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski - przeciw umowie z Mercosurem oraz dotychczasowej polityce rządu wobec wsi i rolnictwa.
Ogólnopolski protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur oraz przeciwko polityce rządu wobec wsi i rolnictwa
Foto: PAP/Paweł Supernak
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Tuż przed Bożym Narodzeniem 2025 roku Węgry poinformowały instytucje Unii Europejskiej o przyznaniu azylu dwóm k...
Już w sobotę członkowie Polski 2050 wybiorą nowego przewodniczącego partii. Faworytką jest minister funduszy i p...
Po fiasku prób oficjalnego uznania przez państwo Ślązaków i Wilamowian oraz przyznania im związanych z tym przyw...
Prezydent i premier mają w piątek rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i bieżącej współpracy. Tematów rozmów naj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas