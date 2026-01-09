Donald Tusk już w Pałacu Prezydenckim. Czego ma dotyczyć rozmowa?

Po wtorkowym szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, premier Donald Tusk informował, że porozmawia z prezydentem „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni”. Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o spotkanie, powiedział, że „to dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił”.

Z kolei w środę rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że rozmowa prezydenta i premiera będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem. - Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – stwierdził Adam Szłapka.



Pod koniec grudnia Donald Tusk mówił, że liczy na pilne spotkanie z prezydentem. Podkreślił wówczas, że rząd i ośrodek prezydencki powinny – w interesie Polski – koordynować wszystkie swoje działania w wymiarze międzynarodowym, tym bardziej że w najbliższym czasie mogą się ważyć decyzje w sprawie Ukrainy. Szef rządu mówił też, że polecił szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, by spotkali się z prezydentem celem zakończenia konfliktu o nominacje na stopnie oficerskie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do tych rozmów ma dojść w przyszłym tygodniu.

Na rozwiązanie czeka też kwestia nominacji ambasadorskich. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, do spotkania między obozem prezydenta i przedstawicielami MSZ może dojść w styczniu.