Donald Tusk i Karol Nawrocki
Rada Gabinetowa ma być poświęcona sytuacji w ochronie zdrowia, która – zdaniem Karola Nawrockiego – jest „dramatyczna” w związku z czym prezydent uważa, iż potrzebny jest dialog z rządem w tej sprawie.
Na razie nieznana jest data zebrania się Rady Gabinetowej – jej termin jest obecnie ustalany.
Byłaby to druga Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta – pierwsza odbyła się 27 sierpnia, niespełna miesiąc po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Tamta Rada Gabinetowa była poświęcona stanowi finansów publicznych, a także inwestycjom rozwojowym, takim jak budowa CPK i sytuacji polskiego rolnictwa.
Rada Gabinetowa to de facto rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta Rzeczpospolitej, pozbawiony uprawnień Rady Ministrów. Radę Gabinetową - zgodnie z artykułem 141 Konstytucji RP zwołuje się w sprawach szczególnie ważnych dla interesu państwa. Rada nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji - jest rodzajem forum umożliwiającego dialog rządu z prezydentem w najważniejszych sprawach państwa.
