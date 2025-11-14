Reklama
Amerykanie pokazują żółtą kartkę Donaldowi Trumpowi. Chodzi o ataki na łodzie z narkotykami

Ponad połowa Amerykanów wyraża sprzeciw wobec ataków amerykańskiej armii, jakich ta dokonuje na wodach międzynarodowych na łodzie, które mają uczestniczyć w przemycie narkotyków do USA.

Publikacja: 14.11.2025 14:52

Lotniskowiec USS Gerlad Ford

Lotniskowiec USS Gerlad Ford

Foto: NTB/Lise Aaserud via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko zajmują Amerykanów wobec ataków armii USA na łodzie z narkotykami?
  • Jakie środki wojskowe USA wykorzystują w walce z narkobiznesem w rejonie Karaibów?
  • Czy Amerykanie poparliby interwencję wojskową USA w Wenezueli?

Za atakami, które armia USA przeprowadza na wodach międzynarodowych na cele cywilne, bez przedstawiania dowodów na to, że osoby znajdujące się na łodziach są uzbrojone lub że stanowią bezpośrednie zagrożenie dla terytorium USA, opowiada się 29 proc. uczestników sondażu Reuters/Ipsos. Przeciw jest 51 proc. Pozostali uczestnicy badania nie potrafią jednoznacznie ocenić polityki administracji USA w tym zakresie. 

Ataków armii USA na łodzie przemytników narkotyków nie popiera 27 proc. wyborców Partii Republikańskiej (popiera je 58 proc. popierających ugrupowanie Donalda Trumpa) oraz 75 proc. wyborców Partii Demokratycznej (za jest 10 proc. wyborców tego ugrupowania). 

Administracja Donalda Trumpa prowadzi wojnę z narkobiznesem. 20 zaatakowanych łodzi, 79 ofiar

Administracja Donalda Trumpa od 2 września prowadzi w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wymierzone w narkobiznes. W tym czasie armia USA przeprowadziła co najmniej 20 ataków na łodzie, które miały należeć do przemytników narkotyków. W atakach tych, do których doszło na wodach eksterytorialnych, zginęło co najmniej 79 osób. Krytycy tych działań zwracają uwagę, że mogą one stanowić złamanie prawa międzynarodowego. Mówi się o tzw. zabójstwach pozasądowych (extrajudicial killings). W związku z atakami prezydent Kolumbii Gustavo Petro wstrzymał wymianę informacji wywiadowczych z USA i wezwał do zbadania działań administracji amerykańskiej pod kątem naruszania przez nią prawa międzynarodowego.

Siły USA na Morzu Karaibskim (przed skierowaniem w ten rejon grupy uderzeniowej lotniskowca USS Gera

Siły USA na Morzu Karaibskim (przed skierowaniem w ten rejon grupy uderzeniowej lotniskowca USS Gerald Ford)

Foto: PAP

W związku z walką z narkobiznesem USA zgromadziły w rejonie Morza Karaibskiego największe siły od 1989 roku, gdy Waszyngton przeprowadził interwencję wojskową w Panamie. W ostatnim czasie w rejonie pojawiła się grupa uderzeniowa największego lotniskowca USA USS Gerald Ford, a już wcześniej pojawiło się tam osiem okrętów (w tym okręty desantowe) i jeden okręt podwodny. Amerykanie przebazowali też 10 myśliwców F-35 na Portoryko, by mogły one wspierać działania wymierzone w narkobiznes. W ostatnich tygodniach kilka razy u wybrzeży Wenezueli pojawiały się amerykańskie bombowce. Łącznie w rejon Karaibów Amerykanie mieli skierować nawet 15 tys. żołnierzy. 

Czy USA zaatakują Wenezuelę? Sondaż: Amerykanie podchodzą do tego sceptycznie

Media sygnalizują, że USA mogą zdecydować się na interwencję wojskową w Wenezueli, której prezydenta,  Nicolása Maduro, USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do USA. Departament Sprawiedliwości oferuje 50 mln dolarów osobie lub osobom, które pomogą w ujęciu prezydenta Wenezueli. AP opisywał niedawno kulisy tajnej operacji amerykańskiego wywiadu, której celem było skłonienie pilota Maduro do tego, by uprowadził samolot z prezydentem i wylądował nim na lotnisku, na którym mogłoby dojść do aresztowania przywódcy Wenezueli

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wenezuelski opozycjonista Armando Armas ocenia, iż szansa na to, że Donald Trump zdecyduje się na działania militarne wobec Wenezueli, wynosi 65 proc. Interwencję wojskową USA w Wenezueli, w celu zmniejszenia napływu narkotyków do USA popiera 35 proc. badanych w sondażu Reuters/Ipsos.

Donald Trump w ubiegłym miesiącu mówił, że dni Maduro na stanowisku prezydenta Wenezueli są policzone i potwierdził, że wydał zgodę na prowadzenie przez CIA tajnych operacji w Wenezueli. 21 proc. respondentów w sondażu Reuters/Ipsos popiera użycie siły militarnej do obalenia przywódcy Wenezueli, 31 proc. zaakceptowałoby podjęcie przez USA próby obalenia Maduro za pomocą środków niemilitarnych. 

Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
„Południowa włócznia”. USA rozpoczynają operację wojskową na swojej półkuli

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth ogłosił w czwartek rozpoczęcie operacji wojskowej „Południowa włócznia”, która jest wymierzona w przemytników narkotyków. Za operację odpowiada amerykańskie Dowództwo Południowe. 

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump

Za atakami, które armia USA przeprowadza na wodach międzynarodowych na cele cywilne, bez przedstawiania dowodów na to, że osoby znajdujące się na łodziach są uzbrojone lub że stanowią bezpośrednie zagrożenie dla terytorium USA, opowiada się 29 proc. uczestników sondażu Reuters/Ipsos. Przeciw jest 51 proc. Pozostali uczestnicy badania nie potrafią jednoznacznie ocenić polityki administracji USA w tym zakresie. 

Ataków armii USA na łodzie przemytników narkotyków nie popiera 27 proc. wyborców Partii Republikańskiej (popiera je 58 proc. popierających ugrupowanie Donalda Trumpa) oraz 75 proc. wyborców Partii Demokratycznej (za jest 10 proc. wyborców tego ugrupowania). 

