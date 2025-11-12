Aktualizacja: 12.11.2025 15:40 Publikacja: 12.11.2025 15:20
Paulina Matysiak
Foto: PAP/Albert Zawada
Informacja w tej sprawie pojawiła się we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Czytaj więcej
„W środę 11 grudnia zakończyło się postępowanie dyscyplinarne posłanki Pauliny Matysiak” – poinfo...
Komunikat w sprawie decyzji podjętej przez partię Razem pojawił się w środę. „Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.
Jak zaznaczono, Paulina Matysiak „od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią”. „Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa” – dodano.
W swoim wpisie partia Razem podkreśliła, że ugrupowanie współpracowało z Matysiak przez lata, za co podziękowano posłance. „Pozostajemy oczywiście gotowi do wspólnych działań w Sejmie w sprawach transportu i w innych kwestiach ważnych z perspektywy rozwoju Polski” – zapewniono. „W Razem umówiliśmy się jednak na budowę alternatywy dla PO-PiSu. W wielu przypadkach działania Pauliny Matysiak nie uwzględniały tej strategii i stojących za nią wartości Razem. Rok temu grupa polityczek próbowała swoimi indywidualnymi decyzjami zapisać Razem do bloku Tuska. Nie pozwoliliśmy na to. Razem nie zapisze się też do drugiego z tych szkodliwych dla Polski obozów” – dodano.
Czytaj więcej
– Do debaty o CPK wrócimy pewnie po wakacjach. Temat nie umiera. Trwa zbiórka podpisów pod obywat...
W ubiegłym roku partia Razem prowadziła postępowanie dyscyplinarne ws. Pauliny Matysiak. Był to efekt tego, że w czerwcu Matysiak i poseł PiS Marcin Horała wspólnie zainicjowali powołanie ruchu społecznego „Tak dla rozwoju”, który w założeniu miał się skupić na wsparciu rozwoju inwestycji w CPK, elektrowni jądrowych i polskiej armii. Na decyzję posłanki z Kutna jej partia zareagowała krytycznie. „Założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem. Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia” – podkreślono w wydanym oświadczeniu.
Partia podała, że jej władze nie zostały poinformowane o wspólnym wystąpieniu Matysiak i Horały. „W związku z działaniem, które oceniamy jako szkodliwe dla partii, zarząd partii kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej” – podkreślano.
Anna Maria Żukowska – szefowa klubu Lewicy, w którym wówczas znajdowała się partia Razem – jako przewodnicząca złożyła wniosek o zawieszenie posłanki Matysiak w prawach członka na trzy miesiące „za działanie niezgodne z interesem klubu”. Żukowska dodała, że prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Pauliny Matysiak. Po rozłamie w Razem i wyjściu tej partii z koalicyjnego klubu parlamentarnego, Matysiak znalazła się w kole partii Razem.
– Stoję na stanowisku, że nie zrobiłam niczego niewłaściwego, nie zrobiłam nic złego. Wiele osób pracuje w różnego rodzaju stowarzyszeniach z osobami o innych poglądach, z innych ugrupowań. Wydaje mi się, że to zawieszenie to zbyt duży krok, zbyt duża „kara” dla mnie – tłumaczyła w sierpniu ubiegłego roku Matysiak, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.
Postępowanie dyscyplinarne posłanki Pauliny Matysiak zakończyło się 11 grudnia ubiegłego roku. „Postępowanie zakończyło się na drodze rezolucji, przyjętej przez Zarząd Krajowy i posłankę, zatwierdzonej przez Partyjny Sąd Koleżeński” – przekazano w opublikowanym oświadczeniu. Zgodnie z jego treścią Paulina Matysiak została ukarana naganą. „Odwieszenie w prawach członkowskich partii Razem nastąpi z dniem 26 grudnia 2024 r. po upływie 180-dniowego okresu zawieszenia” – dodano w komunikacie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Informacja w tej sprawie pojawiła się we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Była minister kultury Hanna Wróblewska przyznała prestiżową odznakę liderowi zespołu Hunter, którego jeden z czł...
– Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego, nie została zwolniona z mechanizmu solidarności. Pakt migra...
W nowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej respondenci zapytani zostali o to, której partii zdecydowanie nie...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Politycy Koalicji Obywatelskiej spotykali się z przedstawicielami Dawtony, której wiceprezes kupił od KOWR dział...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas