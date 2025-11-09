Reklama
Sondaż: Czy PiS ma szansę wrócić do władzy w 2027 roku? Wiemy, co uważają Polacy

67,5 proc. Polaków jest zdania, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Innego zdania jest 22,2 proc. respondentów – wynika z nowego sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Publikacja: 09.11.2025 19:04

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ada Michalak

  • Jakie są wyniki sondażu dotyczącego powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy w 2027 roku?
  • Jak prezentują się opinie wyborców koalicji rządzącej na temat szans Prawa i Sprawiedliwości na powrót do władzy?
  • Jakie jest stanowisko wyborców obecnej opozycji w kwestii przyszłości Prawa i Sprawiedliwości?
  • Co wskazują wyniki sondażu dotyczące szans Prawa i Sprawiedliwości na powrót do władzy według pozostałych wyborców?

Po ponad dwóch latach rządów premier Donald Tusk musi mierzyć się z rozczarowaniem części wyborców, nawet własnych. Wskazywać mogą na to między innymi wyniki nowego sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z nich, że większość zwolenników koalicji rządzącej przewiduje, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r., do władzy wróci Prawo i Sprawiedliwość. 

Karol Nawrocki, Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Którego z nich Polacy postrzegają jako „lepszego” polityka

 Sondaż: 67,5 proc. Polaków uważa, że PiS może wrócić do władzy po wyborach w 2027 r.

„Czy uważa Pan/Pani, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ma szansę powrócić do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r.?” – takie pytanie zadano w nowym badaniu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski. 

Jak wynika z sondażu, 67,5 proc. Polaków jest zdania, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Opcję „zdecydowanie tak” wskazało 19,8 proc., zaś „raczej tak” – 47,7 proc. ankietowanych. Innego zdania jest 22,2 proc. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 4,3 proc. ankietowanych, natomiast „raczej nie” – 17,9 proc. osób. 

10,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Na zdjęciu działka w Zabłotni, przez którą przebiegać ma linia kolei szybkich prędkości łącząca Wars
Polityka
Sondaż: Kogo najbardziej obciąża sprawa sprzedaży działki pod CPK?

Powrót PiS do władzy przewidują nie tylko wyborcy opozycji

Interesujące jest to, że powrót PiS do władzy przewidują nie tylko wyborcy opozycji, ale też znaczna część wyborców koalicji rządzącej. O „zdecydowanej” możliwości takiego rozstrzygnięcia mówi 3 proc. badanych z tej grupy, ale aż 54 proc. ankietowanych wskazuje, że PiS może „raczej” wrócić do władzy. Opcję „raczej nie” wskazało 23 proc. wyborców koalicji rządzącej, „zdecydowanie nie” – 9 proc., a 11 proc. osób z tej grupy nie ma zdania w tej sprawie. 

Sondaż wskazuje także, że 81 proc. wyborców obecnej opozycji twierdzi, że PiS ma szansę powrotu do władzy. Opcję „zdecydowanie tak” wybrało tu 39 proc. respondentów, a „raczej tak” – 42 proc. Przeciwne zdanie ma 15 proc. osób. Wariant „raczej nie” wskazało 14 proc., „zdecydowanie nie” – 1 proc., zaś 4 proc. osób nie ma zdania.

Ponad połowa pozostałych wyborców – bo 54 proc. – także jest zdania, że PiS ma szansę wrócić do władzy. Opcję „zdecydowanie tak” wybrało 5 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 49 proc. „Raczej nie” odpowiedziało 19 proc. badanych z tej grupy, „zdecydowanie nie” – 4 proc. Zdania nie ma w tej sprawie 23 proc. badanych – wskazuje sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski.

Sala obrad Sejmu
Polityka
Najnowszy sondaż partyjny CBOS pełen zaskoczeń, choć lider bez zmian
Czy PiS zaszkodzi sprawa sprzedaży działki pod CPK?

Choć wyniki sondażu wskazują, że PiS ma powody do radości, to partii Jarosława Kaczyńskiego zaszkodzić może sprawa dotycząca sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca CPK z Warszawą. Według uczestników sondażu SW Research dla rp.pl afera ta najbardziej obciąża bowiem rząd PiS. Takiego zdania jest 42,3 proc. respondentów. 

13,4 proc. badanych wskazało w naszym badaniu na obecny rząd. Według 20,3 proc. badanych afera obciąża oba rządy w równym stopniu. 

3,1 proc. ankietowanych jest zdania, że afera nie obciąża żadnego rządu. 

12,2 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź: „Nie wiem/Trudno powiedzieć”. Z kolei 8,7 proc. respondentów nie słyszało o tej sprawie. 

Metodologia badania

Badanie United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzone zostało w dniach 24-26 października 2025 r. metodami CATI i CAWI na próbie 1 tys. dorosłych Polaków.

Źródło: rp.pl

