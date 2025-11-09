Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są wyniki sondażu dotyczącego powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy w 2027 roku?

Jak prezentują się opinie wyborców koalicji rządzącej na temat szans Prawa i Sprawiedliwości na powrót do władzy?

Jakie jest stanowisko wyborców obecnej opozycji w kwestii przyszłości Prawa i Sprawiedliwości?

Co wskazują wyniki sondażu dotyczące szans Prawa i Sprawiedliwości na powrót do władzy według pozostałych wyborców?

Po ponad dwóch latach rządów premier Donald Tusk musi mierzyć się z rozczarowaniem części wyborców, nawet własnych. Wskazywać mogą na to między innymi wyniki nowego sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z nich, że większość zwolenników koalicji rządzącej przewiduje, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r., do władzy wróci Prawo i Sprawiedliwość.

Reklama Reklama

Sondaż: 67,5 proc. Polaków uważa, że PiS może wrócić do władzy po wyborach w 2027 r.

„Czy uważa Pan/Pani, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ma szansę powrócić do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r.?” – takie pytanie zadano w nowym badaniu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Jak wynika z sondażu, 67,5 proc. Polaków jest zdania, że partia Jarosława Kaczyńskiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Opcję „zdecydowanie tak” wskazało 19,8 proc., zaś „raczej tak” – 47,7 proc. ankietowanych. Innego zdania jest 22,2 proc. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 4,3 proc. ankietowanych, natomiast „raczej nie” – 17,9 proc. osób.