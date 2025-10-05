Sondaż. Polacy ocenili minister edukacji. Nie dostała szóstki

6 proc. wyborców opozycji jest niezdecydowanych.

Pozostali wyborcy mocno podzieleni

Wyborcy, którzy nie mają sprecyzowanych preferencji politycznych, są znacząco podzieleni w ocenie ministry edukacji.

Prawie jedna trzecia z nich – 28 proc. – na zadane przez United Surveys pytanie wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Większość, 46 proc. wybrała jednak odpowiedzi negatywne, w tym 30 proc. – „zdecydowanie”.

1 proc. ankietowanych z tej grupy „zdecydowanie pozytywnie” ocenia szefową resortu edukacji, 25 proc. – „raczej pozytywnie”.