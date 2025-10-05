Sondaż. Polacy ocenili minister edukacji. Nie dostała szóstki

Aktualizacja: 05.10.2025 21:25 Publikacja: 05.10.2025 19:28
Barbara Nowacka
Foto: PAP, Albert Zawada
Sondażownia zapytała Polaków, jak oceniają Barbarę Nowacką w roli ministry edukacji.
Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 39,1 proc. ankietowanych. W tej grupie odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” udzieliło zaledwie 4,3 proc., pozostali oceniają Nowacką „raczej pozytywnie”.
Odmienną opinię ma 47,6 proc. badanych, przy czym dominuje w tej grupie zdecydowanie negatywna ocena – takiej odpowiedzi udzieliło 38 proc. respondentów. Pozostałe 9,6 proc. ocenia Nowacką „raczej negatywnie”.
13,3 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Tylko wyborcy rządzącej koalicji wysoko ocenili Barbarę Nowacką jako szefową resortu edukacji. Zdecydowanie pozytywną ocenę wystawiło jej 67 proc.. pytanych, „raczej pozytywną” – 14 proc.
Raczej negatywnie ocenia Nowacką 8 proc. zwolenników rządu, nikt nie wybrał odpowiedzi zdecydowanie negatywnej.
11 proc. uznało, że nie ma zdania na ten temat.
Wśród wyborców obecnej opozycji 65 proc. wystawiło Barbarze Nowackiej zdecydowanie negatywną opinię. „Raczej negatywnie” ocenia ją 6 proc. respondentów.
W tej grupie znaleźli się jednak respondenci, którzy pozytywnie postrzegają działania Nowackiej. „Zdecydowanie pozytywną” ocenę wystawiło jej 1 proc. ankietowanych, a aż 22 proc. – „raczej pozytywną”.
6 proc. wyborców opozycji jest niezdecydowanych.
Wyborcy, którzy nie mają sprecyzowanych preferencji politycznych, są znacząco podzieleni w ocenie ministry edukacji.
Prawie jedna trzecia z nich – 28 proc. – na zadane przez United Surveys pytanie wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Większość, 46 proc. wybrała jednak odpowiedzi negatywne, w tym 30 proc. – „zdecydowanie”.
1 proc. ankietowanych z tej grupy „zdecydowanie pozytywnie” ocenia szefową resortu edukacji, 25 proc. – „raczej pozytywnie”.
Reforma listy lektur szkolnych
Barbara Nowacka broniła listy lektur szkolnych, która spotkała się z krytyką ze strony konserwatywnych środowisk, zarzucających jej odchodzenie od tradycyjnego kanonu lektur i wprowadzanie treści nieakceptowanych przez część opinii publicznej.
Zmiany w liczbie i organizacji lekcji religii
Nowacka podpisała rozporządzenie, które od roku szkolnego 2025/2026 ogranicza liczbę lekcji religii do jednej tygodniowo, tak aby była równa liczbie lekcji etyki, a także ustala, że zajęcia z religii mają się odbywać wyłącznie przed lub po innych lekcjach danego dnia. Ta decyzja była oceniana przez Episkopat jako niekorzystny akt prawny i wywołała spory w środowisku katolickim.
Minister edukacji zapowiedziała też zmiany dotyczące uszczuplenia podstawy programowej, a także podjęła decyzję o likwidacji obowiązkowych zadań domowych w szkołach. Te działania spotkały się z mieszanymi reakcjami ze strony nauczycieli i rodziców, którzy obawiali się obniżenia poziomu nauczania.
Edukacja zdrowotna i jej krytyka
Nowacka forsowała wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej, który ma być odpowiedzią na współczesne wyzwania, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Pomysł ten wywołał krytykę, w tym Episkopatu i konserwatywnych środowisk, które zarzucały, że przedmiot zawiera zbyt dużo ideologii i może zaburzać tradycyjne wartości.
Udział uczniów w wyborze dyrektorów szkół
Kolejna kontrowersyjna decyzja dotyczyła planów dopuszczenia pełnoletnich uczniów do udziału w wyborze dyrektorów szkół, co wywołało zdziwienie i sprzeciw części środowiska oświatowego. Minister podkreślała, że chce dokończyć przygotowania do reformy edukacji, ale nowe rozwiązania wzbudzają obawy wśród nauczycieli.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Wirtualna Polska
