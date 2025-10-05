Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż. Polacy ocenili minister edukacji. Nie dostała szóstki

Niespełna 40 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania ministry edukacji Barbary Nowackiej z Koalicji Obywatelskiej. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 05.10.2025 19:28

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka

Foto: PAP, Albert Zawada

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką ocenę społeczeństwo przyznało minister edukacji, Barbarze Nowackiej?
  • Jakie jest stanowisko wyborców rządzącej koalicji wobec Barbary Nowackiej?
  • Jak postrzegają Barbarę Nowacką wyborcy opozycji?
  • W jaki sposób respondenci z niezdefiniowanymi preferencjami politycznymi oceniają działalność ministry edukacji?
  • Jakie kontrowersje budzi reforma listy lektur szkolnych pod kierownictwem Barbary Nowackiej?
  • Jakie zmiany w systemie edukacji dotyczą organizacji lekcji religii oraz wprowadzenia edukacji zdrowotnej?

Sondażownia zapytała Polaków, jak oceniają Barbarę Nowacką w roli ministry edukacji.

Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 39,1 proc. ankietowanych. W tej grupie odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” udzieliło zaledwie 4,3 proc., pozostali oceniają Nowacką „raczej pozytywnie”. 

Odmienną opinię ma 47,6 proc. badanych, przy czym dominuje w tej grupie zdecydowanie negatywna ocena – takiej odpowiedzi udzieliło 38 proc. respondentów. Pozostałe 9,6 proc. ocenia Nowacką „raczej negatywnie”. 

13,3 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

Czytaj więcej

Rodzice zwracają uwagę na to, że gdy nie ma zadawanych lekcji, uczniowie nie potrafią sami usiąść do
Edukacja
Powrót prac domowych w szkołach jest praktycznie pewny. Decyzja już w październiku

Tylko wyborcy rządzącej koalicji zadowoleni z Nowackiej

Tylko wyborcy rządzącej koalicji wysoko ocenili Barbarę Nowacką jako szefową resortu edukacji. Zdecydowanie pozytywną ocenę wystawiło jej 67 proc.. pytanych, „raczej pozytywną” – 14 proc.

Raczej negatywnie ocenia Nowacką 8 proc. zwolenników rządu, nikt nie wybrał odpowiedzi zdecydowanie negatywnej. 

11 proc. uznało, że nie ma zdania na ten temat. 

1 proc. wyborców opozycji docenia Nowacką

Wśród wyborców obecnej opozycji 65 proc. wystawiło Barbarze Nowackiej zdecydowanie negatywną opinię. „Raczej negatywnie” ocenia ją 6 proc. respondentów.

W tej grupie znaleźli się jednak respondenci, którzy pozytywnie postrzegają działania Nowackiej. „Zdecydowanie pozytywną” ocenę wystawiło jej 1 proc. ankietowanych, a aż 22 proc. – „raczej pozytywną”. 

6 proc. wyborców opozycji jest niezdecydowanych. 

Czytaj więcej

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka
Szkoły podstawowe i średnie
Nowacka: będzie nowy podręcznik reagowania w sytuacjach kryzysowych

Pozostali wyborcy mocno podzieleni

Wyborcy, którzy nie mają sprecyzowanych preferencji politycznych, są znacząco podzieleni w ocenie ministry edukacji.

Prawie jedna trzecia z nich – 28 proc. – na zadane przez United Surveys pytanie wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. 

Większość, 46 proc. wybrała jednak odpowiedzi negatywne, w tym 30 proc. – „zdecydowanie”. 

1 proc. ankietowanych z tej grupy „zdecydowanie pozytywnie” ocenia szefową resortu edukacji, 25 proc. – „raczej pozytywnie”. 

Jakie są najbardziej kontrowersyjne decyzje resortu edukacji pod kierownictwem Barbary Nowackiej

Reforma listy lektur szkolnych

Barbara Nowacka broniła listy lektur szkolnych, która spotkała się z krytyką ze strony konserwatywnych środowisk, zarzucających jej odchodzenie od tradycyjnego kanonu lektur i wprowadzanie treści nieakceptowanych przez część opinii publicznej.

Zmiany w liczbie i organizacji lekcji religii

Nowacka podpisała rozporządzenie, które od roku szkolnego 2025/2026 ogranicza liczbę lekcji religii do jednej tygodniowo, tak aby była równa liczbie lekcji etyki, a także ustala, że zajęcia z religii mają się odbywać wyłącznie przed lub po innych lekcjach danego dnia. Ta decyzja była oceniana przez Episkopat jako niekorzystny akt prawny i wywołała spory w środowisku katolickim.

Reforma podstawy programowej i redukcja zadań domowych

Minister edukacji zapowiedziała też zmiany dotyczące uszczuplenia podstawy programowej, a także podjęła decyzję o likwidacji obowiązkowych zadań domowych w szkołach. Te działania spotkały się z mieszanymi reakcjami ze strony nauczycieli i rodziców, którzy obawiali się obniżenia poziomu nauczania. 

Edukacja zdrowotna i jej krytyka

Nowacka forsowała wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej, który ma być odpowiedzią na współczesne wyzwania, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Pomysł ten wywołał krytykę, w tym Episkopatu i konserwatywnych środowisk, które zarzucały, że przedmiot zawiera zbyt dużo ideologii i może zaburzać tradycyjne wartości. 

Udział uczniów w wyborze dyrektorów szkół

Kolejna kontrowersyjna decyzja dotyczyła planów dopuszczenia pełnoletnich uczniów do udziału w wyborze dyrektorów szkół, co wywołało zdziwienie i sprzeciw części środowiska oświatowego. Minister podkreślała, że chce dokończyć przygotowania do reformy edukacji, ale nowe rozwiązania wzbudzają obawy wśród nauczycieli.

Źródło: rp.pl, Wirtualna Polska

Polityka Sondaże i badania Rząd Osoby Barbara Nowacka Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Sondażownia zapytała Polaków, jak oceniają Barbarę Nowacką w roli ministry edukacji.

Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 39,1 proc. ankietowanych. W tej grupie odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” udzieliło zaledwie 4,3 proc., pozostali oceniają Nowacką „raczej pozytywnie”. 

