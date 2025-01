Episkopat reaguje na decyzję minister Barbary Nowackiej. "Jest aktem bezprawnym"

Zgodnie z podpisanym w piątek rozporządzeniem, od roku szkolnego 2025/2026 liczba lekcji religii ma zostać zmniejszona do jednej tygodniowo, zrównując się tym samym z liczbą zajęć z etyki, będących alternatywą dla uczniów. Wprowadza również obowiązek umieszczania lekcji religii na planie zajęć wyłącznie przed lub po wszystkich innych lekcjach, w których uczeń bierze udział danego dnia (z możliwością odstąpienia od tej zasady w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których – na dzień 15 września roku szkolnego – wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcję religii lub etyki).



- To nie tylko nasze zobowiązanie wyborcze, konkret, który obiecywaliśmy, ale zdrowy rozsądek – powiedziała po podpisaniu rozporządzenia minister edukacji, Barbara Nowacka. - Do tej pory młodzież miała więcej lekcji religii niż biologii, chemii, fizyki, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa razem wziętych. To właśnie się zmienia, a szkoła będzie uczyła i przygotowywała do przyszłego życia, również zawodowego, jak najlepiej – dodała.

Episkopat: rozporządzenie ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

W reakcji na decyzję szefowej MEN, komunikat wydało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Wskazuje w nim, iż "rozporządzenie, które ma wejść w życie w dniu 1 września 2025 roku, jest aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi".

Zdaniem strony kościelnej, redukcja wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz nakaz organizowania lekcji religii przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 53 ust. 3 w powiązaniu z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) oraz prawo samych uczniów do systemowego wsparcia „w rozwoju ku pełnej dojrzałości” obejmującej również sferę duchową (art. 1 pkt 3 Prawa oświatowego). Jak dodano, wprowadzane zmiany uderzają też w konstytucyjnie gwarantowane, pracownicze prawa nauczycieli religii.