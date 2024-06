Minister edukacji zaznaczyła, że lista lektur to nie "odwrotność kanonu lektur zakazanych" i że można czytać inne lektury. Nowacka była pytana, czy jeden utwór o katastrofie smoleńskiej przekreśla cały dorobek Jarosława Marka Rymkiewicza, laureata Nagrody Literackiej Nike. - Sekta smoleńska przekreśla w pewnym sensie neutralność, szkoła powinna być neutralna - odpowiedziała.

Nowa lista lektur. Barbara Nowacka: Mam prawo do osobistej oceny

Nowacka usłyszała, że jej słowa o "niejakim Rymkiewiczu" brzmiały arogancko. - Możemy uznać, że będziemy rozmawiać o jednym słowie. Ja bym chciała rozmawiać o sensowności takiej listy lektur, takiej podstawy programowej, tego, po co w ogóle odchudzamy listę lektur - odparła. - Proszę pamiętać, że ja mam prawo do osobistej oceny i w szczególności w przypadku sekty smoleńskiej mam prawo do powiedzenia, że nie podoba mi się upolitycznienie tego tematu tak głębokie i wrzucanie go w każdy fragment dyskursu - oświadczyła.

Czy poglądy polityczne pisarza powinny wpływać na to, czy jego twórczość znajdzie się na liście lektur? Według Barbary Nowackiej, Jarosław Marek Rymkiewicz znalazł się na poprzedniej liście lektur "dlatego, że jego poglądy wpływały". - Eksperci nasi uznali, że taki kształt (listy lektur - red.) jest dobry i ja się pod tym kształtem podpisuję - dodała.