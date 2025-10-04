Wyniki do izby niższej parlamentu będą podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spłyną dane z małych komisji, później z tych w większych miastach.

Faworytem był opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Prezydent Czech Petr Pavel po oddaniu głosu w piątek powiedział dziennikarzom, że lider ANO zadeklarował, iż nie poprze pomysłu zorganizowania referendum o wyjściu z Unii Europejskiej i NATO.

Do głosowania uprawnionych było około ośmiu milionów Czechów, którzy wybierali posłów z list 26 komitetów wyborczych. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że największe szanse na zwycięstwo miał ruch ANO, na co – zdaniem socjologów – wpływ miał wzrost inflacji i rosnące ceny energii za rządów obecnej koalicji premiera Petra Fiali.

Babiš w kampanii wyborczej obiecywał, że zajmie się tymi problemami, obiecywał też zajęcie się zapaścią na rynku mieszkaniowym, obiecywał też inwestycje w ochronę zdrowia.