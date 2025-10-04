Aktualizacja: 04.10.2025 17:24 Publikacja: 04.10.2025 16:05
Jedna z komisji wyborczych w Pradze opróżnia urnę w celu policzenia głosów
Wyniki wyborów do izby niższej czeskiego parlamentu są podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spływają dane z małych komisji, później z tych w większych miastach.
Faworytem był opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Prezydent Czech Petr Pavel po oddaniu głosu w piątek powiedział dziennikarzom, że lider ANO zadeklarował, iż nie poprze pomysłu zorganizowania referendum o wyjściu z Unii Europejskiej i NATO.
Do głosowania uprawnionych było około ośmiu milionów Czechów, którzy wybierali posłów z list 26 komitetów wyborczych. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że największe szanse na zwycięstwo miał ruch ANO, na co – zdaniem socjologów – wpływ miał wzrost inflacji i rosnące ceny energii za rządów obecnej koalicji premiera Petra Fiali.
Babiš w kampanii wyborczej obiecywał, że zajmie się tymi problemami, deklarował też zajęcie się zapaścią na rynku mieszkaniowym oraz inwestycje w ochronę zdrowia.
Częściowe wyniki wyborów do Izby Poselskiej wskazują, że prowadzi ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Po przeliczeniu wyników z 19 proc. obwodów wyborczych ANO ma prawie 40 proc. poparcia, według wyników podanych przez Czeski Urząd Statystyczny. Koalicja SPOLU premiera Petra Fiali ma prawie 20 proc. Według obecnych, niepełnych wyników, do parlamentu nie dostałaby się koalicja Staczilo!, którą stworzyli m.in. komuniści i socjaldemokraci.
W Czechach liczenie głosów zazwyczaj postępuje bardzo szybko; w poprzednich wyborach w 2021 r. nieoficjalne, niepełne wyniki dziennikarze poznali już ok. godz. 17-18. Tym razem procedurę liczenia głosów może opóźnić konieczność uwzględnienia głosów z zagranicy, oddanych po raz pierwszy w systemie korespondencyjnym. Ugrupowania, które wejdą do 200-mandatowej Izby Poselskiej, powinny być znane do wieczora. Podział na mandaty zostanie podany do publicznej wiadomości później.
Socjologowie przestrzegają, by z pierwszych danych nie wysnuwać wniosków dotyczących możliwych rozstrzygnięć w całych wyborach. Cztery lata temu początkowo faworytem był ruch ANO, który ostatecznie przegrał z centroprawicową koalicją SPOLU, która utworzyła rząd. Zdecydowała różnica 0,6 punktu procentowego. Zmiana na pozycji lidera wyborów dokonała się cztery godziny po zamknięciu lokali wyborczych.
Po zamknięciu lokali wyborczych zaczęły też spływać informacje dotyczące frekwencji. Nieoficjalnie mówi się o przekroczeniu frekwencyjnego wyniku z 2021 r. Wtedy w głosowaniu uczestniczyło ponad 65 proc. uprawnionych wyborców.
Czechy, najważniejsze informacje
Foto: Infografika PAP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, odpowiadające w Czechach za organizację i przebieg wyborów, poinformowało przed zamknięciem lokali, że nie odnotowano incydentów związanych z głosowaniem.
Poważne problemy dotknęły aplikacji rządowej, dzięki której wyborcy mogli przed komisjami potwierdzić swoją tożsamość. W piątek, w pierwszym z dwóch dni głosowania, po dwóch godzinach od otwarcia komisji okazało się, że system zawiesza się podczas próby aktualizacji i nie można skorzystać z danych z telefonu komórkowego. Niektórzy wyborcy musieli wylegitymować się tradycyjnie. Problemy z działaniem aplikacji odnotowano także w sobotę.
Parlament Republiki Czeskiej jest dwuizbowy, składa się z Izby Poselskiej (izba niższa) oraz Senatu (izba wyższa). 81 senatorów wybieranych jest na okres sześciu lat – co dwa lata wybierana jest jedna trzecia senatorów.
